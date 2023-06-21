Макрон выразил поддержку пострадавшим при взрыве в Париже
Президент Франции Эммануэль Макрон в среду, 21 июня, адресовал слова поддержки гражданам, пострадавшим при взрыве в доме на улице Сен-Жак в Париже.
«Я хочу обратиться со словами сочувствия ко всем пострадавшим и их семьям, которые переживают тяжелый момент», — цитирует главу государства телеканал BFM.
Также Макрон поблагодарил спасателей за оперативную реакцию на случившееся.
Ранее в этот день сообщалось, что 29 человек получили травмы в результате взрыва, из них четверо находятся в критическом состоянии.
В настоящий момент сотрудники экстренных служб разыскивают еще двух человек под обломками.
Согласно информации, распространяемой в СМИ, хлопок спровоцировала утечка газа. В свою очередь прокурор Лор Беккюо отметила, что могло иметь место нарушение правил безопасности.
Инцидент произошел около 16:55 (17:55 мск). Примерно в 19:00 (20:00 мск) пожарные локализовали возгорание на месте взрыва.