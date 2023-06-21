Пожар на месте взрыва в Париже локализован

Пожар на месте взрыва в доме в пятом округе Парижа локализован. Об этом 21 июня в эфире телеканала BFM заявил префект парижской полиции Лоран Нуньес.

«Пожар локализован», — сказал он, уточнив, что поиски возможных жертв под обломками здания продолжаются.

Нуньес также указал, что о причинах взрыва говорить рано. Во французских СМИ появилась предварительным версия о том, что в здании произошла утечка газа.

Взрыв прогремел в среду около 16:55 (17:55 мск) в пятом округе Парижа в доме на улице Сен-Жак.

По последним данным, 16 человек пострадали, из них семеро находятся в критическом состоянии и девять — в тяжелом.