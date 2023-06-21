В Париже произошел взрыв

Взрыв 21 июня произошел в пятом округе Парижа. Об этом сообщает BFMTV.

На месте работают пожарные. По словам очевидцев, под завалами могут находиться люди.

«Мы услышали сильный взрыв. Был виден черный дым и упали обломки. Повсюду летают вещи. Нам показалось, что это был гром. На улице пахло газом», — приводит газета Liberation слова местной жительницы.

По предварительным данным, взрыв вызван утечкой газа.

О количестве пострадавших не сообщается.

В апреле два человека погибли при обрушении дома во французском Марселе в результате взрыва газа. Также частично было разрушено два соседних здания.