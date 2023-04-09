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В Марселе обрушился жилой дом

Пять человек пострадали при обрушении дома во Франции

Мэр Марселя Пайян: как минимум пять человек пострадали при обрушении здания в городе
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Фото: REUTERS/Naima Haoulia
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Как минимум пять человек пострадали при обрушении жилого дома в Марселе во Франции, однако под завалами могут находиться еще люди. Об этом в воскресенье, 9 апреля, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на мэра города Бенуа Пайяна.

Обрушение жилого четырехэтажного дома произошло около 0:40 (1:40 по мск) в воскресенье на улице Тиволи. Частично разрушены и два соседних здания, их жители были эвакуированы.

Как минимум пять человек получили ранения, однако до сих пор неизвестно, сколько людей остается под завалами. Поиски осложняет вспыхнувший на месте обрушения пожар, из-за которого спасатели не могут приступить к поискам с собаками.

Причина произошедшего устанавливается. В качестве одной из версий рассматривают взрыв бытового газа. При этом мэр и префект региона Кристоф Мирманд отвергли вероятность того, что здание было аварийным или в нем нарушались санитарные нормы.

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Об обрушении здания в Марселе стало известно ранее в этот день. Сейчас на месте работают экстренные службы, территория вокруг здания огорожена. По информации портала MediasInfos, обрушение произошло после мощного взрыва, очевидцы рассказывают о сильном запахе газа.

До этого, 6 апреля, в центре Стамбула в Турции обрушилось ранее расселенное пятиэтажное здание. Как сообщил глава департамента культурных ценностей мэрии Стамбула Октай Озель, в 2015 году власти выдали разрешение на начало реставрации здания, однако владелец так и не приступил к ней.

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