В Париже 16 человек пострадали при взрыве газа и обрушении здания
В центре Парижа при обрушении здания из-за предполагаемого взрыва газа пострадали 16 человек, из них семеро находятся в критическом состоянии и девять — в тяжелом. Об этом сообщил французский телеканал BFM 21 июня.
«Париж, улица Сен-Жак в пятом округе Парижа. На место происшествия выехала пожарная бригада. Пожалуйста, не мешайте им работать и избегайте этого района», — подтвердил информацию о взрыве министр внутренних дел Жеральд Дарманен в своем Twitter-аккаунте.
После взрыва фасад здания обрушился.
Ранее очевидцы сообщали, что под завалами могут находиться люди.