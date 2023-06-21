Число пострадавших при взрыве в доме в Париже выросло до 29
В результате взрыва в доме в Париже число пострадавших достигло 29, четверо из них находятся в критическом состоянии, сообщает 21 июня BFMTV, ссылаясь на префектуру французской столицы.
Ранее сообщалось о 16 пострадавших.
«Взрыв был очень сильным. Есть осколки, которые падают. Вам нужно эвакуироваться, потому что стекло падает повсюду», — сказала мэр пятого округа Флоренс Берту.
Сейчас спасатели разыскивают двух человек под обломками.
Возможной причиной взрыва могло стать нарушение правил безопасности, предположила в ходе брифинга прокурор Лор Беккюо.
Ранее в СМИ появлялась информация, что взрыв произошел из-за утечки газа.
Инцидент произошел около 16:55 (17:55 мск) на улице Сен-Жак. Примерно в 19:00 (20:00 мск) стало известно о локализации пожара.