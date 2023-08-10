Домодедово и Внуково вводили ночью временные ограничения на полеты

В аэропортах Внуково и Домодедово в ночь на четверг, 10 августа, вводили временные ограничения на прием и вылет самолетов. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службах аэропортов.

«По независящим от аэропорта причинам во Внуково с 2:43 были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В целях безопасности часть рейсов была перенаправлена в другие авиагавани. С 5:15 ограничения на полеты сняты», — заявила руководитель пресс-службы аэропорта Внуково Оксана Соколова.

В пресс-службе Домодедово также отметили, что в целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов были введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов. Ограничения действовали с 2:59 до 5:15.

На момент написания материала оба аэропорта работают в штатном режиме.

Ранее в этот день мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении силами противовоздушной обороны двух ударных беспилотников, летящих в сторону города. Позже информацию об этом подтвердили в Минобороны РФ.