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Сериал «Библиотекарь» станет номинантом на премию «Сделано в России – 2023»

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Фото: more.tv
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Сериал «Библиотекарь» станет претендентом 12 премии «Сделано в России – 2023» в номинации «Кино, сериалы, анимация». Проект снят по мотивам одноименного романа Михаила Елизарова.

Сериал снят по заказу РЕН ТВ компанией «ВайТ Медиа». Режиссером стал Игорь Твердохлебов. Работа над проектом велась более 10 лет, и его реализация стала возможна благодаря непосредственному участию генерального директора РЕН ТВ Владимира Тюлина.

В центре сюжета сериала — книги давно забытого советского писателя Громова, которые способны наделять читателя сверхъестественными способностями. Читатели Громова поделены на тайные библиотеки, они охраняют волшебные книги, охотятся за ними по всей стране и готовы убивать конкурентов ради их силы.

Главный герой сериала — не самый успешный актер Алексей Вязинцев, роль которого исполняет Никита Ефремов. Он живет с матерью и перебивается редкими заработками.

Внезапно он узнает о смерти своего пропавшего отца. Тогда Вязинцев решает отправиться в небольшой провинциальный городок, чтобы продать унаследованную квартиру. Однако там он оказывается втянут в разборки тайного мистического общества, когда в его руки случайно попадает роман писателя Громова.

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В настоящее время сериал занимает второе место в рейтинге онлайн-кинотеатра «Кинопоиск». На первой строчке проект «Пищеблок».

«Сделано в России» — ежегодная премия «Сноба». В 2023 году она состоится уже в 12-й раз — участники клуба, читатели сайта, эксперты и редакция снова выберут лучшие проекты, придуманные и реализованные россиянами в России.

Помимо «Библиотекаря» в номинации «Кино, сериалы, анимация» также представлены сериалы «Фишер» и «Балет».

Премьера «Библиотекаря» состоялась в Москве 28 июня. Сериал доступен к просмотру на платформах Wink и more.tv. 27 августа канал РЕН ТВ покажет сразу все серии проекта.

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