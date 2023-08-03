Реклама
Прямой эфир
Армия
Минобороны сообщило о пресечении попытки ВСУ совершить теракт беспилотниками
Происшествия
Число погибших при крушении Ми-8 на Алтае увеличилось до шести
Мир
The Economist рассказал о производстве украинских бомб на 3D-принтерах
Общество
В Екатеринбурге восстановили движение после прорыва холодной воды
Политика
Песков подтвердил намерение Путина и Эрдогана встретиться
Мир
JB рассказало о последствиях отказа Германии от российского газа
Мир
В Кремле высказались о перспективах создания общей валюты стран БРИКС
Общество
Минздрав поддержал идею маркировки полезных продуктов питания
Мир
Пашинян обвинил Баку в препятствовании транспортировке помощи Карабаху
Мир
В Кремле отреагировали на слова Киева о причастности к взрывам на Крымском мосту
Армия
Балицкий сообщил об отражении ВС России атак ВСУ в Запорожской области
Мир
В Кремле заявили о позитивном влиянии расширения БРИКС на развитие объединения
Политика
В Госдуме призвали не воспринимать всерьез слова Борреля о поставках зерна

Сериал «Библиотекарь» вошел в топ-3 рейтинга онлайн-кинотеатра «Кинопоиск»

0
Фото: НМГ Студия
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экшен-сериал «Библиотекарь», снятый по мотивам одноименного бестселлера писателя Михаила Елизарова, занял третье место в рейтинге онлайн-кинотеатра «Кинопоиск».

Обогнать «Библиотекаря» удалось только сериалу «Пищеблок» и ленте «Переводчик» Гая Ричи. Вместе с тем его зрительский рейтинг— 7,7, тогда как у лидирующего «Пищеблока» он составил 7,4.

Сериал снят по заказу РЕН ТВ компанией «ВайТ Медиа». Работа над проектом велась более 10 лет, и его реализация стала возможна благодаря непосредственному участию генерального директора РЕН ТВ Владимира Тюлина.

Читать не вредно: как прошла премьера сериала «Библиотекарь» в Москве
Главную роль в экшен-триллере исполнил Никита Ефремов

В центре сюжета картины — не самый успешный актер Алексей Вязинцев, роль которого исполняет Никита Ефремов. Главный герой живет с матерью и перебивается подработкой на детских утренниках и съемками в фильмах для взрослых.

Внезапно он узнает о смерти своего отца, с которым он никогда особенно не общался. Тогда Вязинцев решает отправиться в небольшой провинциальный городок, чтобы продать унаследованную квартиру. Однако там он оказывается втянут в разборки тайного мистического общества, когда в его руки случайно попадает роман забытого советского писателя Громова.

Посвященные местные состоят в кланах, которые называют библиотеками. Они выяснили, что книги этого автора имеют магические эффекты и способны наделять читателя сверхспособностями. Среди них — ярость, власть, радость, сила, память и терпение. Самая редкая открывает смысл, но где она — никому не известно.

Премьера «Библиотекаря» состоялась в Москве 28 июня. С 29 июня сериал доступен к просмотру в онлайн-кинотеатрах Wink и more.tv, а уже 27 августа его увидят зрители телеканала РЕН ТВ.

В ленте восемь серий, но последнего эпизода в онлайн-доступе пока нет: на интернет-платформах их показывают раз в неделю. Таким образом, РЕН ТВ первым среди телеканалов выпустит все серии «Библиотекаря» сразу.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023