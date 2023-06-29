Зрители РЕН ТВ увидят премьеру сериала «Библиотекарь». В Москве уже состоялся закрытый показ картины в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь». Сериал снят по мотивам романа Михаила Елизарова, получившего премию «Русский Букер».

Сюжет картины повествует об охоте за магическими книгами, одна из которых переворачивает жизнь главного героя Алексея Вязинцева, роль которого исполняет Никита Ефремов.

Герой Ефремова жил с матерью в скромной квартире и подрабатывал актером. Спустя 27 лет появляется его отец и предлагает деньги. Как оказалось, раньше герой актера Андрея Мерзликина охотился за волшебными книгами советского писателя Громова.

«Каждая из этих книг обладает магическими свойствами. Вот — на премьере сериала «Библиотекарь» даже установили специальный алтарь с ними. Собственно, по сюжету, приходит момент, когда сын в исполнении Никиты Ефремова должен продолжить дело отца», — отмечает кинокритик «Известий» Николай Никулин.

Книги в картине могут подарить герою сверхспособности, например силу, ярость, память, терпение, власть, радость и смысл. Однако открыть каждую из них можно, только если читать книгу непрерывно и внимательно.

На премьеру актеры — Елена Бирюкова, Елизавета Арзамасова, Иван Добронравов и Юлия Пересильд пришли в костюмах героев «Библиотекаря». В одном из эпизодов картины снялся сам автор книги — Михаил Елизаров.

Над проектом работали более 10 лет. Его реализация стала возможной благодаря участию генерального директора РЕН ТВ Владимира Тюлина.

«Несмотря на всю свою кинематографичность, при прочтении, при попытке подойти к сценарию, оказалось, что это на самом деле сложный для экранизации материал. Команда, которая взялась снимать, оказалась наиболее готовой из всех, которым мы предлагали это делать. И поэтому, мне кажется, ребята прекрасно справились с этой задачей», — отметил Тюлин.

«Библиотекарь» — это городское фэнтези с элементами боевика. В сериале чередуются экшен-сцены и бытовые городские зарисовки с элементами мистики. В мире «Библиотекаря» существуют тайные общества, называющиеся «библиотеками» или «читальнями». Неизбежные конфликты между ними должен разрешать высший совет.

Однако между героями всё равно происходят сражения. Они применяют холодное оружие, потому что огнестрельное негласно запрещено.

Сериал выйдет 29 июня на платформах More.tv и Wink. Чуть позже телевизионная премьера состоится на канале РЕН ТВ.

На премьере в московском кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» 28 июня картину представил режиссер Игорь Твердохлебов. Он отметил, что сериал придумывали на протяжении года.