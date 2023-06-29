Режиссер сериала «Библиотекарь» рассказал о планах на второй сезон

В московском кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» 28 июня состоялась премьера экшен-триллера «Библиотекарь» с Никитой Ефремовым, Андреем Мерзликиным, Евгенией Дмитриевой в ролях. «Известия» побывали на показе.

Это адаптация одноименного бестселлера писателя Михаила Елизарова. В центре сюжета борьба таинственных кланов, которые называются «библиотеками», за книги забытого советского писателя Громова. Адепты общества выяснили, что произведения могут производить магический эффект и наделять обладателя сверхспоспособностями.

«Год придумывали этот мир. Год читали по несколько раз роман, думали, что оставить, что изменить. Меня это очень увлекло! То есть, как только прочитал сценарий, а потом несколько раз книгу, меня уже было не остановить. Полюбил историю, всех персонажей, хотелось воплотить это скорей», — рассказал режиссер Игорь Твердохлебов.

Всего героям «Библиотекаря» известно семь волшебных книг — Ярости, Терпения, Власти, Радости, Силы, Памяти и Смысла. Последняя где-то спрятана, и ее предстоит найти. В погоне за могуществом, которое дают книги, персонажи устраивают мощные схватки. В сериале восемь серий. Говоря о том, законченная ли это история, режиссер допустил, что она может получить продолжение.

«Вероятность есть всегда, не стоит сбрасывать это со счетов. Не уверен, что есть суперлогическая концовка. Фанатам романа известно, чем всё заканчивается. У нас скорее всего будет что-то по-другому, не могу про это говорить. Будем надеяться, что будет второй сезон. Ничего про это не знаю, но очень хотелось бы», — сказал он «Известиям».

Проект создан при поддержке «НМГ Студии». Широкой аудитории сериал покажут в онлайн-кинотеатрах Wink и more.tv, а потом на РЕН ТВ.

Поддержать создателей на премьеру в кинотеатр «Октябрь» пришли Елизавета Арзамасова, Юлия Савичева, Иван Добронравов. Юлия Пересильд составила компанию Михаилу Тройнику, который исполнил в «Библиотекаре» одну из ролей.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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