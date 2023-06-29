Реклама
Прямой эфир
Мир
В РФ заявили об отсутствии планов созывать заседание СБ ООН по «Северным потокам»
Политика
Парламентарии проведут первое заседание по расследованию преступлений Киева 30 июня
Мир
Береговая охрана США обнаружила предполагаемые останки погибших на батискафе «Титан»
Экономика
Каждое пятое МСП стало продавать товары в Китай
Мир
Менеджер Мадонны сообщил о госпитализации певицы из-за бактериальной инфекции
Мир
Белоруссия ратифицировала протокол к соглашению с РФ по региональной группировке войск
Мир
Белый дом объяснил отметины на лице Байдена лечением апноэ
Мир
Историк назвал задержание сына Вучича в Косово примером эскалации конфликта
Мир
Силы безопасности Саудовской Аравии ликвидировали мужчину с оружием у консульства США
Мир
Шольц назвал события 24 июня в РФ неожиданностью для разведки ФРГ
Происшествия
Четырехлетний мальчик пропал в Еврейской автономной области
Общество
Путин вышел на встречу с жителями Дербента
Мир
Полиция Косово остановила сына президента Сербии за футболку «Не сдаваться»

Режиссер сериала «Библиотекарь» рассказал о планах на второй сезон

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В московском кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» 28 июня состоялась премьера экшен-триллера «Библиотекарь» с Никитой Ефремовым, Андреем Мерзликиным, Евгенией Дмитриевой в ролях. «Известия» побывали на показе.

Книги, знание и сила: в чем секрет сериала «Библиотекарь»
На фестивале «Пилот» покажут фантастический экшен-триллер по нашумевшему бестселлеру

Это адаптация одноименного бестселлера писателя Михаила Елизарова. В центре сюжета борьба таинственных кланов, которые называются «библиотеками», за книги забытого советского писателя Громова. Адепты общества выяснили, что произведения могут производить магический эффект и наделять обладателя сверхспоспособностями.

«Год придумывали этот мир. Год читали по несколько раз роман, думали, что оставить, что изменить. Меня это очень увлекло! То есть, как только прочитал сценарий, а потом несколько раз книгу, меня уже было не остановить. Полюбил историю, всех персонажей, хотелось воплотить это скорей», — рассказал режиссер Игорь Твердохлебов.

Всего героям «Библиотекаря» известно семь волшебных книг — Ярости, Терпения, Власти, Радости, Силы, Памяти и Смысла. Последняя где-то спрятана, и ее предстоит найти. В погоне за могуществом, которое дают книги, персонажи устраивают мощные схватки. В сериале восемь серий. Говоря о том, законченная ли это история, режиссер допустил, что она может получить продолжение.

«Вероятность есть всегда, не стоит сбрасывать это со счетов. Не уверен, что есть суперлогическая концовка. Фанатам романа известно, чем всё заканчивается. У нас скорее всего будет что-то по-другому, не могу про это говорить. Будем надеяться, что будет второй сезон. Ничего про это не знаю, но очень хотелось бы», — сказал он «Известиям».

Проект создан при поддержке «НМГ Студии». Широкой аудитории сериал покажут в онлайн-кинотеатрах Wink и more.tv, а потом на РЕН ТВ.

Поддержать создателей на премьеру в кинотеатр «Октябрь» пришли Елизавета Арзамасова, Юлия Савичева, Иван Добронравов. Юлия Пересильд составила компанию Михаилу Тройнику, который исполнил в «Библиотекаре» одну из ролей.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Читать не вредно: как прошла премьера сериала «Библиотекарь» в Москве

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023