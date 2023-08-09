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СМИ узнали о планах главы ОАЭ организовать встречу Путина и Зеленского

L'Orient-Le Jour: лидер ОАЭ хочет организовать встречу Путина и Зеленского на саммите ООН
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Фото: Global Look Press/Pavel Bednyakov
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Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян планирует организовать встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского на полях Конференции ООН по климату COP28, которая запланирована на 30 ноября в Дубае. Об этом сообщила газета L'Orient-Le Jour со ссылкой на европейские и арабские дипломатические источники в среду, 9 августа.

Как отмечается, глава ОАЭ подробно обсудил свою инициативу с папой римским Франциском, который поддержал ее «с энтузиазмом».

«Объединенные Арабские Эмираты намерены выступить с новой мирной инициативой в партнерстве с Ватиканом. <…> Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян хочет свести Зеленского и Путина на COP28», — говорится в материале.

Понтифик также согласился предпринять совместные с шейхом действия для реализации этой идеи для «прекращения военных действий и установления мира», отмечается в статье.

По данным газеты, глава ОАЭ также рассказал о своей инициативе президенту США Джо Байдену, который также одобрил ее и «высказал готовность оказать необходимую помощь» в этом вопросе.

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Ранее, 7 августа, мэр Баден-Бадена Дитмар Шпет предложил курортный город в качестве места для проведения мирных переговоров между Украиной и Россией. По его словам, с исторической точки зрения традиционный муниципалитет на реке Ос также является «местом встреч для всего мира» и «мирной точкой пересечения», где гостили многие знаменитые личности.

В тот же день стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе запланированных на август переговоров с российским лидером намерен предложить возобновление мирных переговоров по Украине для прекращения огня.

6 августа власти Саудовской Аравии и еще ряда стран представили на встрече в Джидде альтернативный мирный план по Украине, частью которого стали целостность государства и прекращение огня на всех фронтах, а также начало мирных переговоров под эгидой ООН и обмен пленными. РФ на мероприятие не пригласили.

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал переговоры в Джидде бессмысленным мероприятием, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на то, что сейчас невозможно выйти к мирному урегулированию конфликта с участием киевского режима.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в турецком Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже, в октябре, Киев официально отказался от контактов с Москвой. Тогда Зеленский подписал указ о невозможности переговоров с Путиным.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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