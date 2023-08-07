Мирные переговоры России и Украины предложили провести в Баден-Бадене

Мэр Баден-Бадена Дитмар Шпет предложил курортный город в качестве места для проведения мирных переговоров между Украиной и Россией. Свою инициативу он озвучил в беседе с газетой Badische Zeitung в понедельник, 7 августа.

«Баден-Баден — лучший пример того, как мирно могут жить вместе русский и украинский народы», — заявил градоначальник.

По его словам, с исторической точки зрения традиционный муниципалитет на реке Ос также является «местом встреч для всего мира» и «мирной точкой пересечения», где гостили многие личности.

Шпет сообщил, что намерен отправить письма канцлеру Германии Олафу Шольцу и министру иностранных дел Анналене Бербок «в конце августа-начале сентября».

В этот же день стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе запланированных на август переговоров с российским лидером Владимиром Путиным намерен предложить возобновление мирных переговоров по Украине для прекращения огня.

До этого, 6 августа, власти Саудовской Аравии и еще ряда стран представили на встрече в Джидде альтернативный мирный план по Украине, частью которого стали целостность государства и прекращение огня на всех фронтах, а также начало мирных переговоров под эгидой ООН и обмен пленными. РФ не была приглашена к переговорам.

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал переговоры в Джидде бессмысленным мероприятием. Ульянов отметил, что реальная политика в международных отношениях заменяется пиаром и пропагандистскими мероприятиями и встреча в Джидде стала тому примером.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в турецком Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.