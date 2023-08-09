Патрушев спрогнозировал снижение цен на мясо

В России в конце августа-начале сентября прогнозируется снижение цен на мясо. Об этом в среду, 9 августа, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

По его словам, небольшой рост цен на мясную продукцию, который фиксируется сейчас, обусловлен сезонным фактором.

«С учетом роста производства я думаю, что в ближайшее время мы увидим снижение цен. Я думаю, что это произойдет в конце августа-начале сентября, и цены будут стабилизированы», — сказал Патрушев журналистам.

Кроме того, министр обратил внимание на отсутствие какого-либо дефицита продукции.

Ранее, 4 августа, в пресс-службе Минсельхоза назвали стабильной ценовую динамику по мясу свинины. Там отметили, что производство парной, остывшей или охлажденной свинины за первое полугодие 2023 года увеличилось на 8,3% по сравнению с этим же периодом прошлого года.

При этом 31 июля стало известно, что цены на куриное мясо установили новый рекорд. Килограмм куриного мяса на оптовом рынке подорожал в июле до 196 рублей 93 копеек, а в розничных сетях — в среднем до 270 рублей. Как предположил эксперт по вопросам господдержки промышленности и предпринимательства Алексей Хижняк, рост цен может быть связан с рядом специфических для отрасли причин, в частности с птичьим гриппом.