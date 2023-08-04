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В Минсельхозе заявили о стабильной динамике цен на свинину в России

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Фото: Global Look Press/Lars Klemmer
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Динамика цен производителей свинины стабильна и в настоящее время она обусловлена сезонностью и увеличением спроса. Об этом сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Минсельхоза России в пятницу, 4 августа.

«Ценовая динамика по свинине стабильна и обусловлена сезонным фактором и увеличением спроса на эту продукцию», — цитирует сообщение RT.

В ведомстве отметили, что внутренний рынок полностью обеспечен свиным мясом. За первое полугодие текущего года производство парной, остывшей или охлажденной свинины увеличилось на 8,3% по сравнению с этим же периодом 2022 года.

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Накануне член комитета Госдумы по аграрным вопросам Сергей Лисовский спрогнозировал повышение стоимости свиного мяса в России, сообщает телеканал «360».

По словам депутата, рост цен на продукцию из свинины будет связан с сезонным спросом покупателей и желанием сельхозпроизводителей компенсировать убытки.

31 июля сообщалось, что цены на куриное мясо установили новый рекорд. Килограмм куриного мяса на оптовом рынке подорожал в июле до 196 рублей 93 копеек, а в розничных сетях — в среднем до 270 рублей.

По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), в июне средняя цена на килограмм охлажденного и мороженого мяса кур выросла на 6,8%, до 193 рублей 48 копеек. Это выше, чем в апреле 2022 года.

Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ заявил в беседе с НСН, что россияне будут покупать даже очень дорогую курицу, так как дешевле мяса просто нет.

Ранее, 21 июля, диетолог Елена Соломатина рассказала, что в жаркую погоду следует поменять рацион питания и сократить в нем присутствие тяжелой пищи. В первую очередь речь идет о свинине и баранине, пишет «Москва 24».

мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что объем производства в обрабатывающих отраслях московской промышленности в 2018–2022 годах вырос почти вдвое, а с начала 2023 года рост составил 11,1% — это стало возможным в том числе благодаря мерам финансовой поддержки, которые правительство города разработало для промышленных предприятий, передает агентство городских новостей «Москва».

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