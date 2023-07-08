Экспортная загрузка: производители РФ наращивают поставки продуктов за рубеж

На фоне снижения экспорта в некоторых отраслях отечественные производители мяса, масла и консервов наращивают поставки за рубеж. Как рассказали «Известиям» в нескольких компаниях, в 2023 году они увеличат экспорт в страны СНГ, Африки и Грузию. Рассматривается и выход в новые страны: Анголу, Китай и Монголию. В Минпромторге отметили, что отечественная продукция пользуется спросом благодаря надежности и конкурентному ценообразованию .

Усиление экспорта

Российские производители продуктов питания широкого ассортимента наращивают экспортные поставки своих товаров в Казахстан, Азербайджан, Армению, Белоруссию, Грузию, страны Африки и другие.

Компания «Эфко» (бренды «Слобода», Altero и Hi!) увеличит объем поставок за рубеж в 2023 году практически в 1,5 раза в натуральном выражении , сообщил ее представитель. География экспорта предприятия охватывает порядка 50 стран на трех континентах, включая Северную Америку, Африку и Евразию , добавил он.

— Наиболее востребованные категории товаров — это растительные масла, шрот, специализированные жиры, а также потребительская продукция . В некоторых регионах мы добились хороших показателей: так, в странах Закавказья доля наших майонезов на рынке превышает 30% , — уточнил представитель компании «Эфко».

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

По итогам 2023 года объем экспортных поставок предприятиями группы «Продо» вырастет на 20% , рассказал «Известиям» директор по продажам и логистике компании Иван Драган. Предприятия «Продо» — «Омский бекон» и «Мясокомбинат Клинский» — уже поставляют колбасы, полуфабрикаты, мясные деликатесы в Казахстан, страны Евразийского экономического союза и ОАЭ . В этом году на экспорт выйдут и два других предприятия, добавил он.

— «Птицефабрика Сибирская» планирует начать экспортные поставки, в первую очередь в Казахстан , в конце лета. Предполагается поставлять порядка 50 товарных наименований: котлеты, фарш и другие полуфабрикаты , — сказал Иван Драган.

Во второй половине 2023 года также начнется отгрузка продукции за рубеж компании «Тюменский бройлер», добавил он. В Казахстан и Белоруссию планируется поставлять субпродукты цыплят-бройлеров, колбасы, сосиски, мясные деликатесы, полуфабрикаты и другие.

В будущем предприятия компании планируют расширять список стран для экспорта , отметил Иван Драган. По его словам, интерес представляют рынки Китая и Монголии .

— Группа «Черкизово» осуществляет поставки в более чем 20 стран. Интересное направление для компании сейчас — рынки африканского континента . Мы уже экспортируем продукцию в Гану, Конго, Бенин и Экваториальную Гвинею. Были также разовые отгрузки в Анголу . Сейчас ведем коммерческие переговоры о ценах и условиях поставки в эту страну, — сообщили в пресс-службе группы «Черкизово».

Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

По данным производителя, объем экспорта в 2022-м превысил 100 тыс. т. В этом году эти объемы вырастут еще примерно на 10% . «Черкизово» увеличит поставки в страны ближнего зарубежья (Таможенный союз и СНГ), сообщили в пресс-службе компании.

В страны Ближнего Востока «Черкизово» поставляет халяльное мясо курицы и индейки, на азиатские рынки и в страны СНГ — продукцию из курицы, индейки, свинины, а также колбасные изделия . Курица и индейка также доставляются в Африку и Сербию. А в Китае большой популярностью пользуются куриные лапки , на них приходится значительная доля экспорта в эту страну.



— Китай привлекателен за счет высоких цен на нашу продукцию и больших объемов заказа, — сказал генеральный директор «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров.

«Известия» направили запрос в Минсельхоз и Российский экспортный центр.

Помочь экспорту

В связи с санкционным давлением в отношении нашей страны в 2022 году правительство РФ ускорило и упростило процедуры получения экспортерами поддержки, а также ввело послабления по обязательствам достижения результатов предоставления субсидий , сообщили «Известиям» в пресс-службе Минпромторга.

— Отечественная продукция хорошо известна за рубежом и пользуется широким спросом благодаря надежности, конкурентному ценообразованию и ответственному сервисному обслуживанию . Это в том числе позволяет расширять перечень тех стран и компаний, которые всё чаще обращаются именно к российским поставщикам. Среди них Марокко, Мексика, ЮАР, Южная Корея и многие другие , — добавили в ведомстве.

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

По данным Минпромторга, отрасли-лидеры по экспорту — предприятия металлургической, химической, фармацевтической и косметической промышленности, а также машиностроения . Основные импортеры российского промышленного экспорта — Китай, Казахстан, Турция, Узбекистан, Белоруссия и другие.

Развитие экспортного направления — возможность расширения рынков сбыта, диверсификации экономических рисков и в конечном счете повышения конкурентоспособности компании , отметил представитель «Продо».

— До недавнего времени оформление всех необходимых документов для осуществления экспортных поставок было главным препятствием на пути выхода на зарубежные рынки . Однако эти вопросы в последние годы стали решаться проще для российского бизнеса , — сказал он.