Экспортная загрузка: производители РФ наращивают поставки продуктов за рубеж
На фоне снижения экспорта в некоторых отраслях отечественные производители мяса, масла и консервов наращивают поставки за рубеж. Как рассказали «Известиям» в нескольких компаниях, в 2023 году они увеличат экспорт в страны СНГ, Африки и Грузию. Рассматривается и выход в новые страны: Анголу, Китай и Монголию. В Минпромторге отметили, что отечественная продукция пользуется спросом благодаря надежности и конкурентному ценообразованию.
Усиление экспорта
Российские производители продуктов питания широкого ассортимента наращивают экспортные поставки своих товаров в Казахстан, Азербайджан, Армению, Белоруссию, Грузию, страны Африки и другие.
Компания «Эфко» (бренды «Слобода», Altero и Hi!) увеличит объем поставок за рубеж в 2023 году практически в 1,5 раза в натуральном выражении, сообщил ее представитель. География экспорта предприятия охватывает порядка 50 стран на трех континентах, включая Северную Америку, Африку и Евразию, добавил он.
— Наиболее востребованные категории товаров — это растительные масла, шрот, специализированные жиры, а также потребительская продукция. В некоторых регионах мы добились хороших показателей: так, в странах Закавказья доля наших майонезов на рынке превышает 30%, — уточнил представитель компании «Эфко».
По итогам 2023 года объем экспортных поставок предприятиями группы «Продо» вырастет на 20%, рассказал «Известиям» директор по продажам и логистике компании Иван Драган. Предприятия «Продо» — «Омский бекон» и «Мясокомбинат Клинский» — уже поставляют колбасы, полуфабрикаты, мясные деликатесы в Казахстан, страны Евразийского экономического союза и ОАЭ. В этом году на экспорт выйдут и два других предприятия, добавил он.
— «Птицефабрика Сибирская» планирует начать экспортные поставки, в первую очередь в Казахстан, в конце лета. Предполагается поставлять порядка 50 товарных наименований: котлеты, фарш и другие полуфабрикаты, — сказал Иван Драган.
Во второй половине 2023 года также начнется отгрузка продукции за рубеж компании «Тюменский бройлер», добавил он. В Казахстан и Белоруссию планируется поставлять субпродукты цыплят-бройлеров, колбасы, сосиски, мясные деликатесы, полуфабрикаты и другие.
В будущем предприятия компании планируют расширять список стран для экспорта, отметил Иван Драган. По его словам, интерес представляют рынки Китая и Монголии.
— Группа «Черкизово» осуществляет поставки в более чем 20 стран. Интересное направление для компании сейчас — рынки африканского континента. Мы уже экспортируем продукцию в Гану, Конго, Бенин и Экваториальную Гвинею. Были также разовые отгрузки в Анголу. Сейчас ведем коммерческие переговоры о ценах и условиях поставки в эту страну, — сообщили в пресс-службе группы «Черкизово».
По данным производителя, объем экспорта в 2022-м превысил 100 тыс. т. В этом году эти объемы вырастут еще примерно на 10%. «Черкизово» увеличит поставки в страны ближнего зарубежья (Таможенный союз и СНГ), сообщили в пресс-службе компании.
В страны Ближнего Востока «Черкизово» поставляет халяльное мясо курицы и индейки, на азиатские рынки и в страны СНГ — продукцию из курицы, индейки, свинины, а также колбасные изделия. Курица и индейка также доставляются в Африку и Сербию. А в Китае большой популярностью пользуются куриные лапки, на них приходится значительная доля экспорта в эту страну.
— Китай привлекателен за счет высоких цен на нашу продукцию и больших объемов заказа, — сказал генеральный директор «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров.
«Известия» направили запрос в Минсельхоз и Российский экспортный центр.
Помочь экспорту
В связи с санкционным давлением в отношении нашей страны в 2022 году правительство РФ ускорило и упростило процедуры получения экспортерами поддержки, а также ввело послабления по обязательствам достижения результатов предоставления субсидий, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минпромторга.
— Отечественная продукция хорошо известна за рубежом и пользуется широким спросом благодаря надежности, конкурентному ценообразованию и ответственному сервисному обслуживанию. Это в том числе позволяет расширять перечень тех стран и компаний, которые всё чаще обращаются именно к российским поставщикам. Среди них Марокко, Мексика, ЮАР, Южная Корея и многие другие, — добавили в ведомстве.
По данным Минпромторга, отрасли-лидеры по экспорту — предприятия металлургической, химической, фармацевтической и косметической промышленности, а также машиностроения. Основные импортеры российского промышленного экспорта — Китай, Казахстан, Турция, Узбекистан, Белоруссия и другие.
Развитие экспортного направления — возможность расширения рынков сбыта, диверсификации экономических рисков и в конечном счете повышения конкурентоспособности компании, отметил представитель «Продо».
— До недавнего времени оформление всех необходимых документов для осуществления экспортных поставок было главным препятствием на пути выхода на зарубежные рынки. Однако эти вопросы в последние годы стали решаться проще для российского бизнеса, — сказал он.
По словам источника в отрасли, риски у российских экспортеров связаны с ценами — снижается стоимость базовых видов продовольственного сырья (зерно, масло) и, соответственно, готового продукта. На мировых рынках также наблюдается отрицательная динамика цен, отметил эксперт. «Нам интересны дружественные страны. Основными российскими партнерами были Китай, Турция, Ближний Восток и сейчас позиции на этих рынках укрепятся», — резюмировал он.