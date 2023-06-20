Все четыре плавника: рыба принесет в бюджет Сахалинской области 60 млрд рублей

Развитие марикультуры и глубокая переработка рыбы — один из приоритетных курсов развития дальневосточной экономики. Правительство Сахалинской области обнародовало проект разведения рыбы на Курилах, который, как ожидается, принесет в бюджет региона 60 млрд рублей. Основными потребителями курильской продукции являются Китай и Япония. Эти страны — главные покупатели и потребители дикого лосося. Благоприятны и прогнозы ученых. Так, есть все предпосылки для увеличения численности рыбы и крабов, поскольку отмечен рост их кормовой базы — фитопланктона. Как это скажется на российской рыболовной отрасли и насколько эффективно решение в условиях санкций — рассуждают эксперты в материале «Известий».

Поддержать квотами

Рыболовная отрасль — одна из основных экспортных пищевых, наряду с продажей зерна или мяса, комментирует управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

— Кроме того, это конкурентоспособная сфера, куда могут зайти и комфортно устроиться новые игроки.

По словам аналитика, для развития рыболовной и рыбоводческой отраслей необходимы подобные начинания, как на Сахалине, но для них потребуется поддержка государства.

Фото: РИА Новости/Владимир Михайлов

— Речь, в частности, о программе обмена квот на инвестиции, которая уже показала свою эффективность. Нужно продолжать! Так, на десятки процентов в год снижаются объемы продаж сырой рыбы в Китай на фоне роста реализации переработанной продукции. Следовательно, вместе с рыбоводческими комплексами и наращиванием добычи параллельно необходимо вводить в эксплуатацию перерабатывающие комплексы, чтобы не было перекосов от перегрузки мощностей.

Поможет экспортерам и подорожавший доллар.

— Российская экономика уже не испытывает былого прямого давления со стороны американской валюты. Но еще долго обмен будет проходить с оглядкой на доллар и кросс-курсы. На данный момент это неплохо: с ростом курса доллара увеличивается и выручка наших компаний . Это актуально для экспорта в Японию и Южную Корею. В меньшей степени — для продаж в Китай, где в сделках чаще используется юань. Чем выше цена продажи (от 80 рублей за доллар), тем быстрее будут окупаться такие проекты, — резюмирует Екатерина Косарева.

Берем объемами

Сахалин находится в благоприятном месте: по соседству расположены страны, которые исторически потребляют очень много морепродуктов, включая дружественный нам Китай , утверждает директор Центра агробизнеса и продовольственной безопасности ВШКУ РАНХиГС Анатолий Тихонов.

— С точки зрения экспорта, запуск таких проектов — это замечательно. Они формируют не просто продукты питания и новые рабочие места, но и восстанавливают экосистему морей.

Сегодня вылов морской биомассы происходит очень агрессивно, сетует эксперт, и водные ресурсы не успевают восстанавливать популяцию своих видов рыб и растений.

Фото: РИА Новости/Владимир Михайлов

— Поэтому марикультура, а это целый комплекс биотехнологий по производству и переработке ценных морских животных и растений, очень необходима и в экологическом, и в промышленном плане, — говорит Анатолий Тихонов.

Однако проекты подобного масштаба требуют очень больших вложений:

— К сожалению, в марикультуру неохотно инвестируют по самым разным причинам, — продолжает собеседник издания. — Заявленные поступления в бюджет в размере 60 млрд рублей от реализации потенциальных инвестиционных проектов потребуют около 1 трлн инвестиций. Если Сахалину удастся привлечь необходимый объем инвестиций, их окупаемость составит от 5 до 8 лет.

В целом, по его мнению, торговля рыбными ресурсами традиционно входит в тройку лидеров среди отраслей экспорта сельского хозяйства, уступая лишь пшенице и растительному маслу.

— Мы можем вылавливать от 3 млн до 6 млн т рыбы в год, у нас пять промысловых бассейнов: Дальневосточный, Северный, Волжско-Каспийский, Азово-Черноморский, Западный, — рассказывает эксперт. — Еще в прошлом году был отмечен рост рыбной экспортной продукции (+5% к предыдущему году). При этом поставки дружественным странам выросли примерно на 40%, почти 60% из которых приходится на Китай. Эти цифры наглядно демонстрируют, что отрасль адаптировалась к смене логистических цепочек и трудностям в расчетах.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

В то же время, на взгляд спикера, для наших производителей санкции не становятся тяжким ударом.

— К сожалению, стоимость российской рыбной продукции за рубежом пока не увеличилась, но мы берем объемами — поясняет он. — Однако, несмотря на то что по итогам прошлого года экспорт продукции глубокой переработки у нас вырос на 30%, этого недостаточно, так как инфраструктурные ограничения не позволяют реализовывать весь выловленный запас на территории РФ. Кроме того, в плане обеспеченности рыбой формально мы превосходим показатели Продовольственной доктрины почти в два раза, но доступ рыбы на стол широкого слоя населения ограничен из-за экономических причин.

Поэтому, с точки зрения Анатолия Тихонова, необходимо установить баланс и устранить барьеры, мешающие производить в РФ больше рыбной продукции глубокой переработки, которая была бы доступна россиянам.

— Но, конечно, не в ущерб отрасли и экспорту, — оговаривается он. — Хотя правительством делается многое, всё же проблемы приемки рыбы, портового обслуживания, транспортной логистики, государственной поддержки отрасли и упрощения бюрократических барьеров на всех этапах для наших рыболовов должны оставаться в фокусе.

Санкции решают

Потенциально Сахалинская область имеет хорошие возможности для развития марикультуры, считает эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артем Шахурин.

— Климатические условия благоприятствуют, рядом находятся рынки Японии, Южной Кореи и Китая, имеющие огромную емкость, поскольку в их рационе доля морепродуктов традиционно высока, — поясняет он.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Но, по словам эксперта, в настоящий момент взаимная торговля с первыми двумя странами существенно ограничена из-за санкций, а Китай, пользуясь своим исключительным положением, диктует условия, в том числе и с помощью санитарных запретов.

— Традиционно значительная часть морепродуктов из акватории Сахалина и Камчатки продавалась также в США, но сейчас и на этом направлении экспорт затруднен, — говорит Артем Шахурин.

В то же время механизм поставки на рынок европейской части России, где открылись значительные ниши после ухода иностранных поставщиков, для продукции с Дальнего Востока остается не самым удобным:

— Везти далеко и дорого, приходится значительную часть продукции поставлять в замороженном виде, — продолжает респондент издания. — А тем временем из-за роста естественной продуктивности в прилегающих морях и того, что для японских рыбаков вылов рыбы и морепродуктов в российских водах запрещен, может возникнуть избыток предложения на внутреннем рынке.

Фото: РИА Новости/Владимир Михайлов