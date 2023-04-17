Пришел невод: в РФ могут ограничить торговые наценки на мороженую рыбу

Федеральное агентство по рыболовству предложило ограничить торговую наценку в размере 30% на мороженую горбушу, сельдь, минтай и сардину иваси. Сейчас, по данным Рыбного союза, наценка на рыбу в России составляет от 40 до 60%. Чаще всего стоимость завышают в рознице, где доплата порой увеличивается на 50% на федеральном уровне и на 40% — на региональном. При этом игроки признают, что минимальное изменение наценки сразу приводит к снижению объемов продаж. Подробнее — в материале «Известий».

Цена отсечки

Росрыболовство на заседании в Совете Федерации выступило с предложением ограничить торговую наценку к стоимости производителей в размере 30% на мороженую рыбу: горбушу, сельдь, минтай, сардину. Об этом «Известиям» рассказали в сенате России. По данным СФ РФ, в настоящее время средние оптовые цены на рыбу падают к уровню 2022 года, а средние розничные — растут.

Как стало известно, комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию уже рекомендовал Минпромторгу и ФАС внести изменения в ФЗ-381 «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», а именно установить потолок наценки в 30%.

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Справка «Известий» По объединенным данным из регионов, средняя цена за 1 кг свежемороженой сельди составляет 115–176 рублей, минтая — 160–181 рубль, горбуши — 360–609 рублей, сардины — 100–120 рублей. Однако цена зависит от размера рыбы.



Кроме того, Федагентству по рыболовству рекомендовано ежемесячно предоставлять верхней палате парламента мониторинг розничных цен и изменения динамики оптовых и розничных цен на основные социально значимые виды рыбной продукции, а Минпромторгу и Минсельхозу — рассмотреть возможность подготовки новой редакции комплекса мер по обеспечению населения качественной доступной рыбой. Также СФ порекомендовал ведомствам продолжить распространять альтернативные механизмы для стабилизации цен среди участников рынка путем принятия добровольных обязательств по ограничению собственных наценок.

Как сообщила «Известиям» член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ольга Епифанова, позиция Минпромторга и ФАС выглядит пока следующим образом: «Они не видят в этой мере целесообразности и считают ее не отвечающей принципам рыночной экономики».

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— ФАС считает, что рост потребительских цен на мороженую разделанную рыбу (кроме лососевых пород) составляет 11% и находится в пределах годового уровня инфляции (11,94%) , — отмечает сенатор. — Однако почему же ценники в магазинах никак не вписываются в эти проценты? Почему цена на тот же килограмм минтая у разных продавцов колеблется от 189 до 440 рублей, а за килограмм горбуши — от 450 до 600 рублей. Это дороже свинины и примерно на уровне говядины. Контролировать нужно не розничную наценку, а всю цепочку создания цены. Чего сейчас не делают ни министерства, ни ФАС, которая сразу оговаривает, что контролирует только большие сети.

Ольга Епифанова предложила создать в Совфеде рабочую группу, члены которой займутся контролем за ценообразованием на рыбу в стране.

В Минпромторге и ФАС «Известиям» свою официальную позицию представлять не стали. В пресс-службе ФАС лишь отметили, что еще с 2021 года антимонополисты проводят с торговыми сетями работу по добровольному ограничению наценок на социально значимые продовольственные товары, в том числе на неразделанную мороженую рыбу (одновременно в ФАС признают, что на горбушу, минтай, сельдь и сардину это не распространяется).

— В настоящий момент 11 федеральных торговых сетей, а также большое количество региональных сетевых и несетевых магазинов в 34 регионах страны соблюдают эти добровольные обязательства, — уточняют в пресс-службе ФАС. — Целесообразно расширить распространение практики принятия таких добровольных обязательств на участников рынка.

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Кроме того, ранее российское правительство утвердило документ, позволяющий субсидировать перевозку рыбной продукции ж/д транспортом, если она приобретена на бирже. Таким образом, торговые сети могут транспортировать купленную на бирже рыбу по субсидируемым тарифам.

— Сейчас обеспеченность рыбной продукцией в Российской Федерации весьма высокая, но вместе с тем имеется ряд трудностей в части формирования стоимости, — констатируют в объединенной пресс-службе Росрыболовства. — Безусловно, есть возможность оптимизировать стоимость рыбной продукции для покупателя в части наценки в розничной сети, хотя бы по социально значимым и массовым видам рыбной продукции, таким как селедка, горбуша, минтай. Поэтому Росрыболовство предлагает в соответствии с предметом правового регулирования ФАС совместно с Минпромторгом проанализировать и сформировать конкретные в этой части предложения.

По-хорошему такая инициатива требует всестороннего изучения системы ценообразования в рыбной категории, убежден председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев.

— Ведь важно понимать, что помимо производителей и торговли большой удельный вес в стоимости рыбной продукции занимает промежуточное звено — переработчики, фасовочные предприятия и дистрибьюторы, — вводит в курс дела Игорь Караваев. — Принудительное ограничение наценки может лишить всех участников товаропроводящей цепи стимула развивать производство и продажи рыбы и привести к сокращению ассортимента.

Фото: РИА Новости/Сергей Красноухов

В свою очередь, несколько представителей малого торгового бизнеса высказали «Известиям» свои опасения по поводу того, что данная наценочная отсечка может сыграть скорее в пользу крупных оптовиков и сетей, имеющих во многом монопольное положение на внутреннем рынке. Помимо того, как разъяснили представители отрасли, в настоящее время продавцы рыбы в розницу стремятся уже сейчас ставить наценки не выше 30%, так как любое изменение в сторону повышения наценок оборачивается падением гражданского спроса на рыбную продукцию.

Как избежать дефицита

В общем и целом многие производители (добытчики) и также участники торговли на предложенное ценовое ограничение «теоретически готовы, но в разумных пределах» , заметил «Известиям» вице-президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка (Рыбная ассоциация) Александр Фомин.

— Но это не по всей рыбе будет работать, — говорит Александр Фомин. — Для массовых видов (минтай, сельдь) это и так действует, и наценки ритейла невысокие — 20–30%. Для более дорогих видов рыб, например лососей, не сработает.

Пример — горбуша. Большинство производителей реализуют рыбу оптом осенью после окончания путины, объясняет вице-президент Рыбной ассоциации. Ритейл распределяет эту рыбу в течение года до следующей путины и на этом зарабатывает. Переработчики тоже включают свои затраты на переработку и свою маржу. Цена постепенно растет от осени до следующего улова. Если ограничить наценку, на чем тогда зарабатывать. Этой рыбой просто перестанут заниматься, подозревает Александр Фомин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— В данный момент наша рыба успешно экспортируется (как обычно в страны Азии, большинство в Китай), а на внутренний рынок ее попадает всё меньше с каждым годом, — отмечает отраслевик. — В настоящее время Китай снял ковидные ограничения, так что следует ожидать существенного увеличения экспорта. Если государство не вмешается и не ограничит его, рыба всё больше будет в дефиците, и цена на нее вырастет, несмотря ни на какие регулирования торговых наценок.

Тем не менее в Рыбном союзе уверены, что госрегулирование цен даже в одном звене товаропроводящей цепи требует взвешенного подхода.

— Важно, чтобы благие намерения не привели к снижению интереса розничных операторов к торговле теми видами рыбной продукции, по которым введут ограничения, — говорят в Рыбном союзе. — Это может негативно отразиться и на рыбаках, и на переработчиках, а в конечном счете — на потребителе.

В Рыбном союзе видят решение проблем в сосредоточении на увеличении госзакупок рыбы для обеспечения школ, детских садов и других социальных учреждений, включая адаптацию меню с учетом современных потребительских предпочтений. Во-вторых, в союзе полагают, что повысить интерес к рыбе поможет развитие системы промоакций на рыбную продукцию в рознице. Как раз сейчас сети и поставщики обсуждают этот механизм в рамках разработки федеральной программы продвижения рыбы. Наконец, «возможно, стоит определить отдельные категории рыбной продукции, на которые по всей цепочке будут добровольно выставлены минимальные наценки, что позволит обеспечить пониженную цену на полке и увеличить потребление рыбы», подчеркивают в Рыбном союзе.

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Сценарий увеличения спроса

Александр Фомин утверждает, что на минтай, сельдь и иваси цены в РФ сейчас «реальные и вполне доступные». На горбушу высокие, но это обусловлено ее дефицитом, поскольку вылов в 2022 году был в два раза меньше, чем год назад, отмечает представитель отрасли. При этом никаких ограничений экспорта не было введено.

— Предлагаемое ограничение в 30% на торговую наценку направлено в первую очередь для возможности предложить потребителю замороженную рыбу по доступной цене с мясом, — акцентирует руководитель проектов практики АПК Strategy Partners Екатерина Михалева. — Для производителей данная инициатива маловероятно станет критичной в части доходности, поскольку они смогут нарастить объемы продаж замороженной и переработанной продукции (фарш, котлеты, полуфабрикаты) на внутренний рынок, увеличив обороты продаж.

Для торговых же сетей, продолжает эксперт Strategy Partners, данная инициатива может стать существенной в части доходности по рыбсегменту, но в сценарии увеличения спроса и оборачиваемости замороженной продукции она будет меньше храниться в сетях и тем самым будет меньше расходов.

— Можно резюмировать, что данная инициатива направлена в положительном ключе для увеличения внутреннего рынка потребления и «спасения» выпадающих объемов на экспорт у производителей, — убеждена Екатерина Михалева.

Фото: РИА Новости/Сергей Красноухов

Сенатор Ольга Епифанова подчеркивает, что сейчас ориентация производителей рыбы на внутренний рынок очевидна.

— Производство рыбной продукции в стране остается практически прежним, как и экспорт, падает только импорт, — отмечает она. — Средние оптовые цены на рыбу тоже падают.

Со ссылкой на подсчеты Росстата, Ольга Епифанова приводит данные: тот же минтай (филе) в марте этого года показал цену 200 руб./кг (–13% к уровню марта 2022 года), сельдь тихоокеанская — 93 руб./кг (–36%). Однако средние розничные цены в марте 2023 года на данные виды рыбы показали плюс: филе минтая — 444 руб./кг (+8%), тихоокеанская сельдь — 215 руб./кг (+23%). Именно по этой причине Росрыболовство предлагает ограничить размер торговой наценки, пояснила сенатор.