Грусть-доска: в России увидели риски подорожания пиломатериалов
Минпромторг указал на возможное подорожание готовой продукции деревообрабатывающих предприятий, в том числе стройматериалов. Причина — в сезонных ограничениях проезда для лесовозов. С марта по июнь их движение останавливается для снижения нагрузки на дороги. Ведомство сообщило об этом в письме в кабмин. Минпромторг просит ввести мораторий на такие меры в этом году. Цены на пиломатериалы могут вырасти на 5–10%, а это в свою очередь сказывается и на стоимости частных домов, говорят эксперты.
Лесные проблемы
Лесопромышленные предприятия обратились в Минпромторг с просьбой ввести мораторий в 2023 году на сезонные ограничения движения лесовозов на дорогах регионального, межмуниципального и местного значений. Об этом ведомство сообщило в кабмин. С документом ознакомились «Известия».
Такие меры вводятся регионами на один месяц в период с марта по июнь. Необходимость объясняется сохранностью дорог.
«Ограничения существенно повышают входящую стоимость сырья для предприятия-лесопереработчика, а также наносят ощутимый ущерб логистике грузов, в частности нарушают ритмичность поставок древесины и таким образом снижают и производственные показатели предприятий лесопромышленного комплекса, что приводит к увеличению оборотного капитала производственных организаций и росту цен на готовую продукцию», — следует из письма Минпромторга.
В связи с этим Минпромторг просит правительство обратиться к руководителям субъектов РФ с предложением ввести мораторий.
«Известия» направили запросы в пресс-службу правительства.
Минпромторг отправил в правительство РФ обращение, в котором просит рекомендовать главам лесных субъектов ввести мораторий на приостановку движения лесовозов, связанную с сезонным ограничением, сообщили «Известиям» в ведомстве.
— На данный момент Минпромторг ожидает сезонную коррекцию цен на пиломатериалы. Это связано в первую очередь с началом строительного сезона и ростом спроса. Отмена приостановки движения лесовозов положительно скажется на работе предприятий, сохранит рабочие места и обеспечит стабильную отгрузку лесопродукции, — сказали в министерстве.
— Лесопромышленный комплекс России находится в тяжелом положении из-за закрытия экспортного канала в Европу. Например, производство ДСП по итогам 2022-го снизилось на 10% по отношению к предыдущему году, фанеры — на 28%. Нам известны случаи остановки производств, а также уход компаний с рынка, — сказал генеральный директор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России Тимур Иртуганов.
По словам директора по развитию группы компаний «Кроношпан» Ильи Овчинникова, из-за сезонных ограничений нагрузки на ось может быть не поставлено на рынок около 4–5% годового объема сырья и продукции лесопромышленных предприятий, цены за время простоев могут подняться на 5–10%. Но важнее то, что будут разорваны цепочки поставок, сейчас предприятиям сложно накапливать сырье и продукцию, добавил он. Ситуация усугубляется дефицитом транспортных средств и дисбалансом по обратным загрузкам.
Сейчас ряд лесоперерабатывающих предприятий из-за сложного финансового положения не сможет подготовить достаточный запас сырья для работы в межсезонье, согласен Тимур Иртуганов.
— Ограничение поставок приведет к снижению загрузки компаний и сокращению занятости, — подчеркнул он. — Перерыв в работе создаст неритмичность поставок продукции и приведет к росту цен на нее, — сказал он.
Действительно, лесозаготовительная и деревообрабатывающая отрасли находятся сейчас в непростом положении, в том числе из-за давления недружественных стран, необходимости переориентации транспортных потоков и частичной неготовности к этому транспортной инфраструктуры, сказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Однако мораторий должен всё равно включать ограничения к весу грузов (нагрузка на ось автомобиля), считает он.
— В стране дефицит финансирования ремонта дорожных сетей. Поэтому мораторий без дополнительных ограничений может привести к тому, что ряд дорог придет в ненормативное состояние. А за этим словосочетанием скрывается безопасность граждан, — сказал депутат.
Возможно, необходимо предусмотреть дополнительные дотации из федерального бюджета тем регионам, где дорожная сеть будет подвергаться наиболее интенсивным нагрузкам в связи с мораторием, добавил Александр Якубовский.
Цены в рост
В конце прошлого года в части крупных городов России отмечалась стагнация цен на пиломатериалы, сказал руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков. В 2021-м стоимость на внутреннем рынке составляла 25 тыс. рублей за 1 куб. м древесины, с весны 2022-го цена скорректировалась до 14–15 тыс. рублей за 1 куб. м, сказал президент ГК «Основа», председатель совета ассоциации «Национальное объединение производителей строительных материалов и строительной индустрии» Александр Ручьев.
С конца лета прошлого года и до начала весны 2023-го цены на древесину и продукцию деревообработки неуклонно шли вниз, но с марта этот тренд сменился на обратный, сказала управляющий партнер Nordhus Ольга Магилина. Еще месяц назад стоимость обрезной доски составляла 12 тыс. рублей за 1 куб. м, сейчас поставщики просят уже 12,5 тыс., пояснила она.
По мере увеличения спроса в преддверии строительного сезона уже отмечается рост цен на 15–20%, сказал Антон Сауков. Производители пиломатериалов говорят о повышении стоимости на свою продукцию с мая еще на 5–10%, добавил он. С этим прогнозом согласна и Ольга Магилина.
— Рынок стройматериалов очень взаимосвязан, и следом за ростом цен на пиломатериалы начинает увеличиваться стоимость и других материалов для строительства. Поэтому нельзя исключать, что летом себестоимость возведения частных домов может вырасти на 15–20%, — спрогнозировал Антон Сауков.
По мнению директора по продажам строительной компании HalleHouse Вячеслава Котлова, на стоимости загородных домов ситуация отразится минимально.