Эксперт назвал причины роста цен на куриное мясо

Мясо птицы является самым популярным в России. Его доля в общем объеме потребления человека составляет 44,3%, на каждого россиянина приходится почти 35 кг такого мяса в год. Об этом член московской «Деловой России», эксперт по вопросам господдержки промышленности и предпринимательства Алексей Хижняк сообщил в понедельник, 31 июля. Также он назвал причины подорожания мяса птицы.

Он отметил, что в 2022 году во всех сельскохозяйственных предприятиях страны выпустили 6,5 млн т птицы, что почти на 5% больше, чем годом ранее. По данным Минсельхоза, в текущем году также сохраняется положительная динамика.

«Себестоимость мяса птицы растет из-за удорожания компонентов кормовых добавок, например, соевого шрота, а также оборудования и расходников. В итоге производители вынуждены поднимать цены, чтобы операционная маржа позволяла им работать дальше. Рентабельность птицеводов достаточно невысокая: она всё еще не выходит за пределы 5–8%», — рассказал Хижняк в беседе с РИАМО.

Он добавил, что проблемы с грузоперевозками и дорогие горюче-смазочные материалы, в первую очередь бензин, увеличивают логистические затраты, и это также сказывается на цене.

«Однако цены год к году мы должны сравнивать с учетом инфляции, и если инфляцию дисконтировать, то получится, что цена не так уж сильно поднялась», — сказал Хижняк.

Эксперт добавил, что рост цен в 2023 году может быть связан с рядом специфических для отрасли причин.

«То есть, во-первых, это птичий грипп. За первое полугодие 2023 года было зафиксировано 55 вспышек этой болезни в 24 регионах. Соответственно, из-за птичьего гриппа на рынке мог образоваться дефицит куриного мяса. Хотя, по данным Росстата, снижение производства мяса зафиксировано только в последнем месяце, в июне, а в целом за полгода отмечается прирост почти на 2%», — заключил Хижняк.

Ранее в этот день издание Forbes сообщило со ссылкой на данные Росстата, что цены на куриное мясо установили новый рекорд. Килограмм куриного мяса на оптовом рынке подорожал в июле до 196 рублей 93 копеек, а в розничных сетях — в среднем до 270 рублей.

По данным Единой межведомственно информационно-статистической системы (ЕМИСС), в июне средняя цена на килограмм охлажденного и мороженого мясо кур выросла на 6,8%, до 193 рублей 48 копеек. Это выше, чем в апреле 2022 года, сообщается на сайте aif.ru.

Днем ранее врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова рассказала «Известиям», что людям, стремящимся сбросить лишний вес, нужно внимательно следить за своим питанием. Особое внимание следует уделить ужину, который должен быть легким и сбалансированным.

Она отметила, что важными компонентами здорового ужина являются легкоусвояемый белок и клетчатка, которые можно получить из рыбы, морепродуктов, яиц, курицы и творога.

Ранее звездный диетолог Марият Мухина в беседе с Life.Ru обратила внимание на то, что куриное мясо также ценится среди бодибилдеров за большое количество белка и малое содержание жира. При этом при повышенном холестерине диетолог рекомендует отдавать предпочтение именно грудке, а не другим частям курицы.