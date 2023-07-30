Диетолог назвала блюда для правильного ужина при похудении

Людям, стремящимся сбросить лишний вес, нужно внимательно следить за своим питанием. Особое внимание следует уделить ужину, который должен быть легким и сбалансированным, рассказала «Известиям» 30 июля врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова.

Она отметила, что важными компонентами здорового ужина являются легкоусвояемый белок и клетчатка.

«Самый полезный и легкоусвояемый белок можно получить из рыбы и морепродуктов. Эти продукты идеально подходят для здорового ужина, особенно в запеченном виде. Кроме того, отличным источником белка на ужин являются яйца, творог и курица. Также подходит нежирная говядина и свинина, особенно в сочетании с овощами», — рассказала Тихомирова.

По ее словам, для ужина отлично подойдут такие блюда, как, например, рыба или морепродукты с овощами на гриле, курица с рагу из овощей или с нарезкой из свежих овощей.

«Если вы хотите снизить вес, то рекомендуется ограничить потребление углеводов в позднее время суток. Поэтому в ужине должно быть меньше углеводов и больше белков с овощами. Исходя из этого, яичница с овощами или творог с фруктами также могут стать хорошими вариантами», — добавила диетолог.

Кроме того, она посоветовала избегать на ужин соленой, жирной и тяжелой пищи, так как это может стать причиной лишнего веса и проблем с пищеварением.

«Главное, чтобы ужин был легким, питательным и быстрым. Также следует помнить, что последний прием пищи следует делать как минимум за 3–4 часа до сна», — подытожила Тихомирова.

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