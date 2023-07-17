Врач рассказала, кому стоит отказаться от мороженого

Врач-диетолог сервиса Level Kitchen, нутрициолог, эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова 17 июля рассказала «Известиям», чем может быть опасно мороженое и кому стоит ограничить его потребление или полностью отказаться от продукта.

Во-первых, врач отметила, что классическое мороженое относится к высококалорийным десертам за счет большого содержания сахара и жиров.

«Поэтому его употребление стоит ограничить людям с избыточным весом, с нарушением метаболических процессов, а также людям с инсулинорезистентностью. При наличии диагнозов «сахарный диабет» или «преддиабет» от мороженого лучше воздержаться. Особенно это касается мороженого с наполнителями в виде джема, карамели или шоколада», — добавила Мещерякова.

Диетолог предупредила, что мороженое в жару может привести к ангине и другим заболеваниям горла из-за высокой разницы температур: этот десерт резко охлаждает подчелюстные и небные миндалины, что может вызвать их переохлаждение и негативные последствия у людей с низким иммунитетом, например вызвать воспаление горла, переходящее в ангину или фарингит, причем у детей уже к вечеру может подняться температура и появиться боль в горле.

«В случае с детьми рекомендуется подождать, когда мороженое чуть подтает. Это будет означать, что его температура поднялась от –20 до 0 градусов и выше. Кстати, у сливочного мороженого этот эффект меньше, чем у молочного или сорбета — жиры смягчают контрастное воздействие», — подчеркнула она.

Говоря о составе мороженого, Мещерякова отметила, что в нем бывает не так просто разобраться, потому что существует ряд ингредиентов, которые добавляются для сохранения консистенции. В частности, в него часто включают множество Е-добавок — стабилизаторы, загустители, вкусовые наполнители, красители, которые в большей части, по словам врача, относительно безопасны.

«Куда опаснее заменители молочного жира (различные виды растительных масел, пальмовые масла или кондитерские жиры, которые позволяют экономить на сливках). Переработка таких жиров достаточно сложна для организма, и до конца еще непонятно, как в итоге метаболизируются эти жиры, что с ними происходит, каков их путь превращения и утилизации в организме. При выборе мороженого лучше избегать сложных составов. Так, в перечне можно увидеть более 30 компонентов, среди которых Е-добавки будут составлять не менее половины, особенно если в состав входит глазурь (часто это растительные жиры, сахар, сухое обезжиренное молоко, искусственные ароматизаторы, красители) или топпинги (сахар, сиропы, консерванты, красители)», — предупредила специалист.

Также она обратила внимание, что мороженое с экзотическими цветами или вкусами может быть небезопасным, особенно если цвета очень яркие и далеки от природных.

«Особое внимание при выборе мороженого стоит обращать на отсутствие в составе искусственных пищевых красителей, таких как Е102 (придает ярко-желтый цвет) и Е124 (красный краситель, запрещенный в некоторых странах), а также неизвестных подсластителей, заменителей молочного жира, как, например, пальмовое масло, растительный жир, кулинарный жир, маргарин», — подчеркнула Мещерякова.

Еще один важный момент, на который, по ее словам, следует обращать внимание, — содержание жиров. Так, количество жира в разных видах мороженого разнится от 0 до 20 г на 100 г продукта, и, если вес одной порции мороженого близок к 100 г, то средняя безопасная норма потребления — две-три штуки в неделю. Это, как заявила врач, не нанесет существенного вреда здоровью с точки зрения калорийности продукта, поскольку порции распределены на всю неделю.

«Не стоит есть две-три порции мороженого за один присест. Помимо проблем, вызванных резким охлаждением горла, это будет серьезным ударом по пищеварению. Для примера, употребление 300 г пломбира сопоставимо с разовым потреблением почти половины пачки сливочного масла», — предупредила Мещерякова.

Помимо всего вышесказанного она посоветовала всегда смотреть на указанный срок годности, а также обращать внимание на внешний вид и целостность упаковки — деформированное, потерявшее форму мороженое лучше не покупать, так как это может указывать на нарушение условия хранения продукта.

12 июля врач-гастроэнтеролог Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, доктор медицинских наук, профессор Антонина Машарова рассказала, что неограниченное употребление мороженого может спровоцировать у пожилых людей возникновение заболеваний сердечно-сосудистой системы или ухудшить течение уже имеющихся патологий сердца.