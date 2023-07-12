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Врач предупредила об опасности употребления мороженого пожилыми людьми

Гастроэнтеролог Машарова: мороженое может ухудшить память и работу сердца у пожилых людей
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Фото: РИА Новости/Артем Житенев
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Неограниченное употребление мороженого может спровоцировать у пожилых людей возникновение заболеваний сердечно-сосудистой системы или ухудшить течение уже имеющихся патологий сердца. О других опасных последствиях «Известиям» 12 июля рассказала врач-гастроэнтеролог Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, доктор медицинских наук, профессор Антонина Машарова.

«Холодные продукты хуже усваиваются организмом, так как заставляют пищеварительную систему работать с двойной и тройной нагрузкой, что в пожилом возрасте чревато обострением любой гастроэнтерологической патологии. Поэтому людям старше 60 лет с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, особенно желчнокаменной болезнью и хроническим панкреатитом, мороженое противопоказано», — рассказала Машарова.

Она отметила, что в состав данного продукта входит большое количество насыщенных жиров, потребление которых приводит к образованию в сосудах атеросклеротических бляшек и ухудшению работы сердечной мышцы. К тому же, по ее словам, последние исследования показали, что современное мороженое содержит растительные жиры, в том числе и пальмовое масло, что снижает качество данного продукта.

«Большое количество сахара или так называемых «быстрых» углеводов, входящих в состав мороженого, может повлиять на когнитивные функции пожилого человека. Многочисленные исследования говорят об ухудшении памяти и снижении скорости восприятия у пожилых людей при чрезмерном употреблении сахара», — добавила гастроэнтеролог.

Кроме того, она обратила внимание, что употребление продуктов с большим количеством сахаров и жиров приводит к увеличению массы тела, изменению микробиоты кишечника и нарушению работы желудочно-кишечного тракта, что в свою очередь негативно влияет на работу иммунной системы пожилого человека.

«В отношении любых продуктов важна умеренность. Если употребление холодных блюд не вызывает неприятные симптомы и нет прямых противопоказаний, иногда можно порадовать себя небольшой порцией мороженого в жаркий летний день», — подытожила Машарова.

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10 июля врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал, что пожилым людям можно есть 100-200 г мяса в день. Он отметил, что мясо необходимо пожилым людям ежедневно. В нем содержится много белка, необходимого для нормального функционирования организма пожилого человека.

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