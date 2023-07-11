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Врач назвал допустимое количество мяса в рационе пожилых людей

Нутрициолог Арзамасцев: пожилым людям ежедневно можно есть 100-200 г мяса
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал, что пожилым людям можно есть 100-200 г мяса в день.

В беседе с «Москвой 24» в понедельник, 10 июля, врач отметил, что мясо необходимо пожилым людям ежедневно. В нем содержится много белка, необходимого для нормального функционирования организма пожилого человека.

По словам Арзамасцева, белое в первую очередь способствует поддержанию мышечной ткани, а также поддерживает работу иммунной системы, отмечает телеканал «360». Помимо этого, белок дополнительно стимулирует синтез собственных гормонов организма.

По его словам, достаточное потребление белка позволит избежать набора лишнего веса: организм не будет стремиться восполнить недостаток белка за счет сладких углеводов или жиров.

В ноябре прошлого года врач-диетолог Анжелика Дюваль посоветовала пожилым людям есть индейку и кролика, поскольку такое мясо считается наиболее полезным для возрастной категории граждан. Из них можно приготовить фарш — так мясо будет лучше усваиваться и не будет перегружать ЖКТ, пишет сайт aif.ru.

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4 июля врач-терапевт, к.м.н. Алексей Хухрев в беседе с ИА Регнум предупредил о риске летального исхода при употреблении мяса медведя в пищу. По словам медика, мясо медведя может быть безопасным для человека, только если прошло тщательную термическую обработку высокими температурами, иначе есть риск заразиться опасным для людей заболеванием — трихинеллезом.

В тот же день врач Александр Лукашев назвал мясо медведя самым опасным. Он добавил, что источником трихинеллеза могут быть не только медведи, но и кабаны, и другие дикие животные, которые питаются падалью, пишет RT.

В июне нутрициолог, фитнес-тренер Инна Аминова в беседе с Life.ru рассказала, что красное мясо и орехи повышают уровень гемоглобина в крови. По словам специалиста, стоит обратить внимание на говядину и ягненка, в которых содержится железо. Кроме того, железом, магнием и другими важными минералами богаты орехи и семена.

В апреле врач-диетолог Ирина Писарева предостерегла от полного отказа от мяса, поскольку это может спровоцировать негативные последствия, например, анемию. Она отметила, что в мясе есть витамин В12 и большое количество железа, аминокислоты и белок, которые необходимы организму, сообщает НСН.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург посоветовал пожилым людям не увлекаться свининой, говядиной и бараниной, а лучше есть больше мяса птицы и рыбы, отмечает телеканал «Звезда».

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