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В Забайкалье число заболевших трихинеллезом выросло до 15

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Число людей, заразившихся трихинеллезом после употребления медвежатины в селе Куанда в Забайкальском крае, выросло до 15. Об этом в среду, 5 июля, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Светлана Лапа в интервью ГТРК «Чита».

«Экстренных извещений на вчерашний вечер поступило от 15 человек. Это неокончательная, конечно, цифра, потому что проводятся подворные обходы, люди обращаются самостоятельно», — рассказала Лапа.

Сведений о состоянии пациентов не поступало. Пострадавшие находятся под круглосуточным наблюдением и получают необходимую медпомощь.

Ранее, 4 июля, Роспотребнадзор по Забайкальскому краю заявил, что причиной заболевания стало употребление в начале июня 2023 года мяса медведя, не прошедшего ветеринарную экспертизу и соответствующую термическую обработку.

В тот же день минздрав Забайкалья уточнил, что среди 11 пострадавших в результате отравления мясом медведя трое находятся в состоянии средней степени тяжести, в их числе несовершеннолетний, восемь — в удовлетворительном состоянии. Прокуратура Забайкальского края начала проверку.

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Накануне источник «Известий» сообщил о, предварительно, 13 отравлениях мясом медведя в селе Куанда Забайкальского края, 11 из которых находятся в больнице, а еще двое получают помощь амбулаторно. Также он добавил, что медведь, чьим мясом отравились люди, был добыт еще в мае.

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