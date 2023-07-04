В минздраве Забайкалья оценили состояние отравившихся мясом медведя

Министерство здравоохранения Забайкальского края рассказало во вторник, 4 июля, о состоянии здоровья отравившихся медвежьим мясом в регионе.

Отмечается, что трое пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести, один из них несовершеннолетний, восемь — в удовлетворительном состоянии.

«Проводится консультация по телемедицинской системе со специалистами краевой клинической инфекционной больницы», — написали в пресс-службе в Telegram-канале.

Также прокуратура Забайкальского края во вторник, 4 июля, начала проверку по факту массового отравления мясом дикого животного жителей села Куанда Каларского района, сообщается на официальном сайте ведомства.

«В ходе проверки представители надзорного ведомства оценят исполнение требований законодательства об охоте и ветеринарного законодательства, а также проконтролирует соблюдение прав граждан на оказание медицинской помощи», — говорится в сообщении.

Ход и результаты проверки взяты на контроль региональной прокуратурой.

Накануне источник «Известий» сообщил о, предварительно, 13 отравлениях мясом медведя в селе Куанда Забайкальского края, 11 из которых находятся в больнице, а еще двое получают помощь амбулаторно. Также он добавил, что медведь, чьим мясом отравились люди, был добыт еще в мае.