В Забайкалье мясом медведя отравились 13 человек

В селе Куанда Забайкальского края 13 человек отравились мясом медведя. Об этом в понедельник, 3 июля, сообщил источник «Известий».

«На данный момент 11 человек находятся в больнице, а еще двое получают помощь амбулаторно. Также стало известно, что медведь, чьим мясом отравились люди в июле, был добыт еще в мае», — сообщил источник.

Как уточнил собеседник, врачи поставили пострадавшим, которые пока находятся в состоянии средней тяжести, диагноз трихинеллез.

В Telegram-канале правительства региона ранее в этот день привели данные медиков, согласно которым жители населенного пункта употребляли в пищу мясо медведя, после чего почувствовали недомогание. 4 июля пострадавших доставят в Читу, где проведут обследование и установят точный диагноз.

Ранее, 30 июня, стало известно, что в Санкт-Петербурге почти 100 человек отравились в ресторане, который расположен на набережной канала Грибоедова. Работу заведения остановили на 90 дней.

До этого, 29 июня, пресс-служба прокуратуры Амурской области сообщила о массовом отравлении детей в детском оздоровительном лагере «Белые горы». Всего там отдыхают 275 несовершеннолетних. Из них 70 обратились в медицинский пункт с жалобами на рвоту и боли в животе.