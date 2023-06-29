В детском лагере в Амурской области отравились 70 детей

В детском оздоровительном лагере «Белые горы» в Амурской области отравились несколько десятков детей. Об этом сообщили 29 июня в пресс-службе прокуратуры региона.

По информации ведомства, всего в лагере отдыхают 275 несовершеннолетних. Из них 70 обратились в медицинский пункт с жалобами на рвоту и боли в животе.

«Прокуратурой района организована проверка соблюдения прав несовершеннолетних. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале.

28 июня в Псковской области приостановили деятельность детского лагеря «Зеркальный» из-за вспышки кишечной инфекции. Было выявлено 38 случаев заболевания, протекающего в легкой форме.