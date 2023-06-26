Вторая свежесть: Генпрокуратуру просят проверить фастфуд по всей стране

После информации в СМИ о многочисленных случаях отравления в летних кафе депутаты «Единой России» попросили Генпрокуратуру провести массовую проверку предприятий быстрого питания и нестационарных точек общепита в регионах. Авторы письма приводят в пример случай в Иркутской области, где шаурмой отравились более 100 человек. Сейчас действует мораторий на проверки бизнеса, что мешают регулярному контролю, отмечают авторы обращения. По мнению экспертов, выявить нарушения по всей стране будет сложно, но небольшие точки общепита действительно необходимо контролировать.

Невкусные точки

В Братске Иркутской области 13 июня произошло массовое отравление шаурмой, в результате которого пострадал 101 человек, в том числе 22 ребенка. Госпитализация потребовалась 51 пострадавшему, говорится в письме за подписью депутата ГД от «Единой России» Александра Якубовского в Генпрокуратуру.

Летом высок риск роста таких случаев среди потребителей, приобретающих еду в летних кафе и иных нестационарных торговых объектах, говорится в обращении. При этом, поскольку проведение контрольных мероприятий в отношении предприятий торговли до конца 2023 года приостановлено в связи с мораторием на внеплановые проверки, это негативно влияет на качество оказываемых ими услуг, следует из письма.

Депутаты просят поручить прокуратурам субъектов РФ инициировать проверки предприятий быстрого питания и нестационарных точек. «Известия» направили запрос в Генпрокуратуру и Роспотребнадзор.

Кафе в Братске, где отравилось более 100 человек Фото: ТАСС/СК РФ

В Братске в результате экспертизы в вызвавшей отравление шаурме нашли сальмонеллу.

22 июня стало известно, что в Волгоградской области после посещения местного суши-бара у четырех гостей обнаружили острый гастроэнтерит. Еще раньше в Набережных Челнах в столовой «Тэмпо» произошло сразу два случая массового отравления. Первый — в октябре 2022 года, а второй — 13 апреля 2023, в результате в сумме пострадало 254 человека, а пище также была найдена сальмонелла. До этого отравления произошли в Тобольске Тюменской области — 12 пострадавших, среди которых трое детей, поели в кафе «Рай», после чего вынуждены были обратиться в больницу. Причина все та же — сальмонелла.

Подобные случаи были зарегистрированы не только в общепите: в феврале 2023 года те, кто придерживался правильного питания и употреблял наборы готовой еды одной из известных торговых марок, попали в больницу с острым гастроэнтеритом. Всего пострадало более 50 человек.

— Согласно постановлению правительства, которым был введен мораторий на проверку, Генеральная прокуратура имеет право возобновить контроль, если есть угроза жизни и здоровью граждан. Сейчас происходят вопиющие прецеденты, когда страдают десятки, а иногда и сотни людей. На мой взгляд, почти всегда это элементарная халатность со стороны предпринимателей, — сказал Александр Якубовский.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

Начался летний сезон, семьи отдыхают в парках: критически важно своевременно навести порядок в сфере нестационарной торговли и быстрого питания, с тем чтобы предотвратить очередные происшествия, а не разбираться с их последствиями, подчеркнул парламентарий.

— В целом можно констатировать, что ситуация в сфере общественного питания удручающая: количество нарушений растет. По нашим оценкам, только за год их число увеличилось в два раза, — рассказал «Известиям» глава Общероссийской потребительской инициативы Олег Павлов. — И на тех мероприятиях, которые мы проводили совместно с прокуратурой и органами Роспотребнадзора в первом квартале 2023 года, в 100% случаев выявлялись нарушения, причем серьезные, связанные с правилами хранения продуктов, наличием медицинских книжек у персонала.

Связаны руки

Так происходит из-за моратория на проверки: у надзорных органов связаны руки, сказал Олег Павлов. Сейчас сложно согласовывать какие-либо контрольные мероприятия, и такое положение дел будет лишь провоцировать ухудшение ситуации, добавил он.

— Поэтому инициатива правильная — необходимы полноценные проверки этой сферы. Если мы хотим улучшить ситуацию в сфере общепита, то мораторий необходимо отменять, — сказал эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

По мнению руководителя компании Itleaders Егора Клопенко, пищевые предприятия должны проверяться в обязательном порядке, так же как и рестораны, хотя бы при открытии. Но вряд ли у Роспотребнадзора есть ресурсы проверить сразу все общепиты, отметил он.

— Потребление шаурмы за последнее время выросло в несколько раз на фоне подорожания фастфуда, а мораторий на проверки общепита увеличил количество точек их продаж. Случаи отравления носят скорее единичный, а не массовый характер, но риски должны быть сведены к нулю, — полагает эксперт «Народного фронта» Павел Склянчук.

Шаурму часто покупают представители разных социальных групп: студенты, офисные работники и разнорабочие. Точки продажи есть на всех вокзалах и в местах массового скопления людей, поэтому инициатива депутатов представляется социально значимой, считает он.

Провести массовые проверки предприятий быстрого питания по всей России практически невозможно. Это парализует контрольно-надзорные органы, согласен руководитель бюро расследований «Народного фронта» Валерий Алексеев. Поэтому необходимо расширить рискориентированный подход, увеличить количество критериев, при которых возможно частичное снятие моратория на проверки бизнеса общепита, полагает он.

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

— Мы считаем, что необходимо снизить административное давление на бизнес и количество проверок предпринимателей, но в вопросе безопасности жизни и здоровья людей, полагаю, контроль должен сохраняться, — сказал координатор «Деловой России» в ЦФО, директор «Леонардо» Дмитрий Аббакумов.

Качественные предприятия общепита, которые берегут свою репутацию, сами соблюдают все необходимые правила безопасности, но небольшие точки фастфуда действительно нужно контролировать, уверен он.

Стоит предусмотреть сложную градацию моратория по категориям, чтобы сферы с большим риском для жизни и здоровья можно было проверять не только с разрешения прокуратуры, но и при других условиях, например при определенном количестве жалоб, добавила руководитель «Народный фронт. Аналитика» Ольга Позднякова.