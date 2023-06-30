Почти 100 человек отравились в ресторане Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге почти 100 человек отравились в ресторане, который расположен на набережной канала Грибоедова. Об этом 30 июня стало известно из публикации в Telegram-канале регионального управления Роспотребнадзора.

«От некачественного предоставления услуг рестораном Grand Bianco (ООО «Торговый комплекс «Арсенал трейд») в период с 24 июня по 29 июня пострадали 95 человек (76 детей и 19 взрослых). На сегодняшний день в инфекционных стационарах города остаются на лечении пять детей и один взрослый», — сказано в сообщении.

Деятельность ООО «ТК «Арсенал трейд» приостанавливается на 90 суток.

«Управление [Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу] готово выступить в суде в защиту пострадавших с целью возмещения материального и морального вреда», — отметила пресс-служба.

29 июня пресс-служба прокуратуры Амурской области сообщила о массовом отравлении детей в детском оздоровительном лагере «Белые горы». Всего там отдыхают 275 несовершеннолетних. Из них 70 обратились в медицинский пункт с жалобами на рвоту и боли в животе.