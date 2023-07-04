Роспотребнадзор по Забайкалью назвал причину массового отравления медвежатиной

Роспотребнадзор по Забайкальскому краю во вторник, 4 июля, назвал причину массового отравления мясом медведя. Пострадавшим поставили диагноз «трихинеллез».

«Причиной заболевания явилось употребление в начале июня 2023 года мяса медведя, не прошедшего ветеринарную экспертизу и соответствующую термическую обработку. <...> Дано предписание о проведении дополнительных противоэпидемических (профилактических) мероприятий ГУЗ «Каларская центральная районная больница», — говорится на официальном сайте ведомства.

Сотрудники Роспотребнадзора призвали всех тех, кто успел употребить в пищу медвежатину из села Куанда, но пока не испытывает проблем с самочувствием, незамедлительно обратиться к врачам.

Минздрав Забайкалья 4 июля уточнил, что среди 11 пострадавших в результате отравления мясом медведя трое находятся в состоянии средней степени тяжести, в числе которых несовершеннолетний, восемь — в удовлетворительном состоянии. Прокуратура Забайкальского края начала проверку.

Отмечается, что личинки трихинелл выживают при термической обработке и засолке.