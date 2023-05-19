Доля импортных продуктов в России резко сократилась

Сразу на 10 п.п. уменьшилась доля импорта в отечественной рознице в последние годы. Россия сократила ее с 34% в 2014 году до 24% в 2021-м соответственно. Эти данные «Известиям» предоставили в Институте развития предпринимательства и экономики (ИРПЭ).

Так, за это время доля иностранных мяса и птицы упала с 19,6 до 5,3%, а именно: говядины — с 57,3 до 24,7%, свинины — с 16,6 до 0,3%, мяса птицы — с 10 до 4,6%; сахара — с 7,4 до 2,4% и так далее.

По некоторым продуктам зависимость от импорта сохранилась. Так, продолжает расти доля зарубежных фруктов (+12%), молочной продукции (+4,5%), сливок, йогурта, кефира (+63%) и так далее.

Доля импорта продовольственной продукции в Россию в 2021 году составила 24%, подтвердили «Известиям» в Минсельхозе. Его основу составляют тропические масла, экзотические фрукты, цитрусовые, чай, кофе, уточнили в ведомстве, то есть та продукция, которую не производят в России из-за климатических условий.

За последние годы сельское хозяйство существенно расширило собственное производство. Санкции, введенные против России почти 10 лет назад, серьезно подхлестнули развитие отечественного агропромышленного комплекса, подчеркнули эксперты. Это позволило вывести страну на самообеспеченность в части категорий продуктов.

Так, Доктрина продовольственной безопасности сейчас исполнена по зерну, мясу, рыбе, сахару, растительному маслу. Максимально приближена к плановым показателям обеспеченность картофелем, овощами и бахчевыми.

Представители федеральной розницы подтвердили, что на импортные продукты в некоторых категориях приходится лишь небольшая часть продаваемых товаров. Как уже ранее говорили «Известиям» в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), в 2023 году на полках федеральных сетей возросла доля, например, российских овощей. Сегодня она составляет порядка 95%, прибавив за год 8–10 п.п.

О том, как еще обеспечивают продовольственную безопасность страны, читайте в специальном проекте «Известий» «PRO-Запас».