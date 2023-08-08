Госдеп анонсировал новый пакет военной помощи Украине

Белый дом объявит о новом пакете военной помощи Украине на текущей неделе, заявил на брифинге 8 августа официальный представитель американского госдепартамента Мэттью Миллер.

«Мы продолжаем поставлять артиллерию, вооружения. У нас будут новые объявления позднее на текущей неделе о дополнительной помощи, которую мы планируем поставить на Украину», — сказал дипломат.

Он не стал называть подробности о содержании нового пакета. Также Миллер не уточнил, будут ли предоставлены Киеву новые ракетные системы.

Ранее во вторник агентство Reuters сообщило, что США отправят Украине вооружение на сумму $200 млн. В пакет помощи войдут, в том числе, оборудование для разминирования, противотанковое оружие TOW и AT4, орудия и боеприпасы, перехватчики ПВО производства Lockheed Martin Corp. для системы Patriot.

В этот же день телеканал CNN со ссылкой на помощника министра обороны США по закупкам, логистике и технологиям Дугласа Буша сообщил, что первая партия американских танков Abrams официально одобрена для отправки на Украину.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.