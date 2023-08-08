В Польше стремительно выросло число краж в магазинах

На фоне активного роста цен в Польше возросло число краж в магазинах, сообщает во вторник, 8 августа, газета Rzeczpospolita, опираясь на статистику главного управления полиции.

В первом полугодии 2023 года число случаев воровства выросло на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Рост преступности объясняется экономическим кризисом и инфляцией.

Эксперт по розничному рынку Offerista Group Роберт Бигай выделил две основные категории краденых товаров. В первую входят продукты первой необходимости и то, что можно быстро продать, а во вторую — предметы роскоши ­­— электроника, парфюмерия, дорогой алкоголь. Он также отмечает, что участившиеся кражи приведут к еще большему росту цен, так как магазины будут стремиться компенсировать ущерб.

Данная тенденция в Польше наблюдается не первый год: рост числа краж был зафиксирован и в 2022 году, когда показатель вырос на 31% в сравнении с предыдущим годом. Глава Польской организации торговли и дистрибуции Рената Юшкевич в марте заявляла, что такая динамика говорит о проблемах на рынке и обнищании общества.

За июль 2023 года, по данным Trading Economics, в Польше показатель инфляции составил 10,8%, при этом в феврале он достигал рекордных 18,4%. Обозреватель INN Poland Конрад Багиньский на фоне сложившейся ситуации в мае заявил о возвращении в Польшу атмосферы лихих девяностых.