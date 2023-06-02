Обозреватель INN Poland рассказал о воровстве и возвращении девяностых в Польше

В Польшу вернулась атмосфера «лихих девяностых» с процветающими воровством и страхом. Об этом заявил обозреватель INN Poland Конрад Багиньский.

«Атмосфера угрозы воровства, неуверенности и недоверия возвращается. Когда вы впервые заходите в небольшой магазин, продавец смотрит на вас как на потенциального вора», — говорится в материале от 31 мая.

Багиньский утверждает, что все владельцы магазинов, с которыми он разговаривал, столкнулись с участившимися случаями краж. По их словам, они теряют две категории продуктов: или совсем дешевые, которые люди крадут от бедности, или дорогие, которые воры «всё равно не могут себе позволить».

По его словам, также участились кражи автомобилей. В течение года стабильно пропадали колеса от разных машин. Теперь полиция не может справиться с угонами целых авто.

«Год-полтора мне и моим соседям приходилось уделять всё больше и больше внимания движимым вещам, чтобы они не стали слишком движимыми. Хозяйка квартала даже веник украла», — рассказал автор статьи.

По данным варшавского полицейского управления, которые приводит автор, количество краж за год увеличилось почти на 17%. Если в I квартале 2021 года официально было зафиксировано 3604 случаев воровства, то за тот же период 2023 года — уже 4205.

«С января по октябрь 2022 года почти на 30% больше магазинных краж, чем в прошлом году. С 2020 года этот рост стал еще более резким и составил 58,8%», — пишет Багиньский, ссылаясь на статистику полиции.

Подводя итог, обозреватель отметил, что с Польшей «что-то произошло», но он не понимает, что именно.

Ранее, 15 марта, Главное статистическое управление Польши (GUS) зафиксировало в стране рекордный уровень инфляции, который стал самым высоким с декабря 1996 года. Согласно данным управления, он поднялся до 18,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Это привело к серьезному росту цен на все виды потребительских товаров и увеличение магазинных краж. Издание Rzeczpospolita сообщило, что их количество в стране выросло за год на 31,1%.

Высокая инфляция наблюдается в Польше уже давно. Так, в ходе общенационального исследования, проведенного социологической компанией Szlachetna Paczka во второй половине прошлого года, выяснилось, что рост цен на продукты питания отметили 95% поляков.

Согласно отчету Еврокомиссии (ЕК) от 25 января, потребительские цены на продукты в Евросоюзе (ЕС) в 2022 году значительно поднялись. В нем утверждается, что только хлеб и крупы подорожали на 19,8% по сравнению с декабрем 2021 года. Цены на молоко, сыр и яйца выросли на 27,8%, на мясо — на 17,0%.

Европа столкнулась с рекордными за десятилетия показателями инфляции на фоне энергетического кризиса, вызванного во многом санкциями против России.