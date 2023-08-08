Эксперт спрогнозировал восстановление экспорта из России к 2027 году

Можно рассчитывать на восстановление потоков российского экспорта в период до 2027 года, считает директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв. Об этом он заявил в ходе круглого стола «Перспективы и факторы роста российской экономики» в МИЦ «Известия» 8 августа. Он уточнил, что единственный фактор сдерживания этого процесса — это трубопроводный газ, поставки которого требуют строительства новой инфраструктуры в восточном направлении.

«Если в мировой экономике не наступит глобальный кризис, мы можем рассчитывать на восстановление потоков нашего экспорта и в физических объемах, и в стоимостных в период до 2027 года. Одним словом, после 2025 года», — сказал эксперт.

По его словам, мировая экономика сильно изменилась: с точки зрения торговли начинают доминировать крупные развивающиеся страны — Россия, Индия, Китай, Бразилия, Южная Африка. Это говорит о том, что спрос, в том числе на традиционные товары российского экспорта, сохраняется.

«Если европейские страны отказались от российских энергетических товаров и заместили их какими-то другими товарами, например сжиженным природным газом из Катара, это означает, что кто-то должен поставить продукцию туда, откуда этот газ ушел. Вряд ли возможно отказаться от поставок российского экспорта, прежде всего в страны Глобального Юга (Китай, Юго-Восточную Азию). Это обязательное условие развития ситуации», — сообщил Широв.

Он отметил, что Россия сейчас имеет некоторые дисконты по отношению к своим товарам, но они в ближайшее время уйдут. Поскольку мировой спрос будет сохраняться, страна получит свои доходы с рынка. При этом за перенаправление потоков экспортной продукции кто-то должен заплатить, подчеркнул экономист. Это будут крупные развитые экономики, прежде всего Евросоюз.

Ранее, 20 июня, врио главы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов заявил, что растет товарооборот между РФ и КНР. Кроме того, он отметил растущую торговлю с Индией, Турцией, Азербайджаном. По его словам, эти страны уже заместили торговые отношения с Европой и южные, восточные направления развиваются активно.