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В ФТС назвали заместившие ЕС страны в торговле с Россией

ФТС: Китай, Индия, Турция и Азербайджан заменили Евросоюз во внешней торговле России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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КНР, Индия, Турция и Азербайджан заместили европейские страны во внешней торговле РФ. Об этом во вторник, 20 июня, заявил в интервью «РИА Новости» врио главы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Свято место не бывает пусто. Очень серьезно растет Китай. Я думаю, та задача, которая была поставлена лидерами наших стран по уровню товарооборота в $200 млрд, если каких-то катаклизмов не будет, достижима уже в этом году», — рассказал он.

Кроме того, Давыдов отметил растущую торговлю с Индией, Турцией, Азербайджаном. По его словам, эти страны уже заместили торговые отношения с Европой, южные и восточные направления развиваются активно.

При этом, врио главы ФТС указал на то, что Германия осталась в первой десятке главных торговых партнеров России. Он также отметил резкое падение в рейтинге Нидерландов, которые всегда были перевалочной базой, и держались в тройке за счет перевалки нефти через порт Роттердама.

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Ранее, 15 июня, министр стали Индии Фагган Сингх Куласте на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что индийская сторона пригласила заинтересованные российские компании инвестировать в угольный сектор страны.

Накануне представитель компании Omzen Global LLP Рамник Кохли также в рамках ПМЭФ рассказал «Известиям» о том, какие перспективы открылись для бизнеса Индии после ухода с российского рынка западных компаний. По его словам, в первую очередь это касается электроники, бытовой техники, ноутбуков и IT-продукции. Кохли отметил, что нынешняя ситуация позволяет малому и среднему бизнесу поставлять различные индийские товары и российскому малому и среднему бизнесу более тесно работать с Индией.

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