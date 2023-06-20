В ФТС назвали заместившие ЕС страны в торговле с Россией

КНР, Индия, Турция и Азербайджан заместили европейские страны во внешней торговле РФ. Об этом во вторник, 20 июня, заявил в интервью «РИА Новости» врио главы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Свято место не бывает пусто. Очень серьезно растет Китай. Я думаю, та задача, которая была поставлена лидерами наших стран по уровню товарооборота в $200 млрд, если каких-то катаклизмов не будет, достижима уже в этом году», — рассказал он.

Кроме того, Давыдов отметил растущую торговлю с Индией, Турцией, Азербайджаном. По его словам, эти страны уже заместили торговые отношения с Европой, южные и восточные направления развиваются активно.

При этом, врио главы ФТС указал на то, что Германия осталась в первой десятке главных торговых партнеров России. Он также отметил резкое падение в рейтинге Нидерландов, которые всегда были перевалочной базой, и держались в тройке за счет перевалки нефти через порт Роттердама.

Ранее, 15 июня, министр стали Индии Фагган Сингх Куласте на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что индийская сторона пригласила заинтересованные российские компании инвестировать в угольный сектор страны.



Накануне представитель компании Omzen Global LLP Рамник Кохли также в рамках ПМЭФ рассказал «Известиям» о том, какие перспективы открылись для бизнеса Индии после ухода с российского рынка западных компаний. По его словам, в первую очередь это касается электроники, бытовой техники, ноутбуков и IT-продукции. Кохли отметил, что нынешняя ситуация позволяет малому и среднему бизнесу поставлять различные индийские товары и российскому малому и среднему бизнесу более тесно работать с Индией.