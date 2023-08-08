Американист назвал вероятную причину визита Нуланд в Нигер

США опасаются, что новая власть в Нигере создаст препятствия для ведения американского бизнеса. Об этом 8 августа «Известиям» заявил программный менеджер Российского совета по международным делам (РСМД) Константин Суховерхов.

Накануне замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд посетила Нигер и встретилась с лидерами захвативших власть мятежников. Встреча продлилась более двух часов, Нуланд описала ее как «чрезвычайно откровенную и временами довольно трудную».

«Тот факт, что в Нигер слетала заместитель госсекретаря, говорит о том, что в африканской стране задет значительный интерес Вашингтона. Скорее всего, интерес американского бизнеса, так как в Нигере есть ряд ископаемых, в которых заинтересованы как европейцы, так и американцы», — сказал Суховерхов.

Кроме того, по его словам, Вашингтон вполне устраивало влияние европейского партнера — Франции на бывшее правительство Нигера.

«Нигер, как известно, часть африканской франкофонии, французы имели там влияние. И американцев, скорее всего, более чем устраивало то, что есть лояльное Парижу и в целом западному миру правительство, которое позволяло европейским и американским компаниям на определенных условиях вести бизнес. Лидер, которого свергли, был с западным уклоном. И за счет этого он устраивал Запад, несмотря на то что в общем-то Нигер не бурно развивался», — объяснил эксперт.

После прихода мятежников к власти в Нигере США опасаются, что в том числе будет проиграна гонка с Китаем и Россией в Африке, подчеркнул Суховерхов.

«У американцев в геополитическом плане есть цель недопущения входа в Африку российских военных, а также цель недопущения китайского бизнеса. Но здесь нужно понимать, что, например, Россия осудила переворот в Нигере. Сейчас, видимо, западные страны пытаются найти выход из ситуации и, возможно, прийти к каким-нибудь выборам, на которые можно будет повлиять», — заключил он.

Ранее в этот день глава Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский сказал «Известиям», что президент Франции Эммануэль Макрон будет пытаться вернуть влияние страны на Нигер при помощи США и Евросоюза.

26 июля в Нигере президентская гвардия организовала мятеж. Военные попытались заблокировать главу государства Мохамеда Базума в его резиденции в Ниамее. На следующий день они объявили, что Базум смещен. В тот же день была приостановлена работа всех учреждений республики.

3 августа Базум обратился к Вашингтону и мировому сообществу с просьбой помочь восстановить конституционный порядок в стране. По его словам, переворот будет иметь «разрушительные последствия» для Нигера, окружающего региона и всего мира.

Тогда же координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США выступают за дипломатию с целью урегулирования конфликтной ситуации в Нигере, а не за применение силы против мятежников.