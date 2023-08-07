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Посол РФ рассказал о проектах с Катаром на сумму более 160 млрд рублей

Посол Догадкин: РФ и Катар прорабатывают проекты на сумму более 160 млрд рублей
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Фото: mgimo.ru
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Россия и Катар прорабатывают совместные проекты на сумму более 160 млрд рублей. Об этом 7 августа сообщил посол РФ в Дохе Дмитрий Догадкин.

«Расширяется наше взаимодействие в инвестиционной сфере. Qatar Investment Authority вкладывает капиталы в ведущие российские компании. Успешно развивается партнерство с Российским фондом прямых инвестиций. Прорабатывается ряд совместных проектов на сумму более 160 млрд рублей, или 7,2 млрд катарских риалов», — сказал он в интервью «РИА Новости».

Как отметил дипломат, в первом квартале 2023 года товарооборот России и Катара составил почти 70 млн катарских риалов.

Догадкин указал, что перспективным направлением для сотрудничества двух стран также является сфера транспорта и логистики. Уточняется, что речь идет о реализации проекта международного транспортного коридора «Север-Юг».

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Ранее, 22 июня, президент России Владимир Путин получил послание от эмира Катара Тамима ибн Хамада Аль Тани через председателя совета министров Мухаммеда бен Абдель Рахмана Аль Тани. В свою очередь, Путин передал приветствие эмиру арабской страны. Президент также поблагодарил председателя совета министров Катара за участие делегации в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). И отметил, что двусторонние торговые отношения между Россией и Катаром пока относительно невелики, но у них есть потенциал для роста.

В тот же день Песков анонсировал, что Путин и премьер-министр Катара на встрече обсудят сотрудничество двух стран.

Накануне встречу с главой кабмина Катара провел премьер-министр России Михаил Мишустин. Он заявил, что Москва считает Доху ключевым партнером на Ближнем Востоке и рассчитывает на расширение сотрудничества. По его словам, в январе–апреле взаимный товарооборот двух стран составил более 1,5 млрд рублей, или почти 70 млн катарских риалов.

7 июня ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович оценил перспективы создания газового хаба в Иране при участии РФ и Катара. Как отметил эксперт, у Катара и Ирана неплохие отношения и Доха заинтересован в новых способах продажи газа.

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