Песков заявил о передаче Путину послания от эмира Катара
Президент России Владимир Путин получил послание от эмира Катара Тамима ибн Хамада Аль Тани через председателя совета министров Мухаммеда бен Абдель Рахмана Аль Тани. Об этом в четверг, 22 июня, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Сегодня я прибыл к вам с посланием от его высочества шейха эмира Катара. Оно касается дальнейших шагов по наращиванию двустороннего сотрудничества и координации», — сказал премьер. Его слова приводит сайт Кремля.
Ранее в этот же день Путин на встрече с председателем совета министров Катара передал приветствие эмиру арабской страны. Президент также поблагодарил гостя за участие катарской делегации в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). И отметил, что двусторонние торговые отношения между Россией и Катаром пока относительно невелики, но у них есть потенциал для роста.
До этого, 22 июня, Песков анонсировал, что Путин и премьер-министр Катара на встрече обсудят сотрудничество двух стран. Песков добавил, что ему неизвестно, представит ли премьер и глава МИД Катара какие-либо мирные инициативы по Украине.
Накануне встречу с главой кабмина Катара провел премьер-министр России Михаил Мишустин. Он заявил, что Москва считает Доху ключевым партнером на Ближнем Востоке и рассчитывает на расширение сотрудничества. По его словам, в январе–апреле взаимный товарооборот двух стран составил более 1,5 млрд рублей, или почти 70 млн катарских риалов.