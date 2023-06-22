Реклама
Прямой эфир
Мир
Транзиту газа через Украину предрекли остановку раньше окончания контракта
Мир
Призывавший ввести санкции против РФ сербский министр отправлен в отставку
Мир
Береговая охрана США сообщила о поиске батискафа «Титан» на дне океана
Мир
Песков заявил о передаче Путину послания от эмира Катара
Мир
Маск выбрал место для поединка с Цукербергом
Мир
Оппозиция выдвинула правительству Сербии требования по Косово
Мир
Мезенцев отметил работу РФ и Белоруссии по установлению преступлений нацистов
Общество
Мишустин призвал снизить зависимость от импортных запчастей в авиаотрасли
Мир
Протестующие с лозунгами против НАТО ворвались на форум в Ирландии
Мир
Лавров и глава МИД Катара обсудили ситуацию на международной арене
Мир
Центробанк Турции почти вдвое повысил ключевую ставку
Армия
Глава Татарстана заверил в выполнении гособоронзаказа предприятиями региона
Экономика
«Туполев» запланировал увеличить производство Ту-214 до 20 машин в год

Песков заявил о передаче Путину послания от эмира Катара

0
Фото: Global Look Press/Kremlin Pool
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин получил послание от эмира Катара Тамима ибн Хамада Аль Тани через председателя совета министров Мухаммеда бен Абдель Рахмана Аль Тани. Об этом в четверг, 22 июня, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Сегодня я прибыл к вам с посланием от его высочества шейха эмира Катара. Оно касается дальнейших шагов по наращиванию двустороннего сотрудничества и координации», — сказал премьер. Его слова приводит сайт Кремля.

Сокровища шейхов: западных инвесторов можно заменить арабскими
Экономист призвал к привлечению в Россию исламских инвестиций

Ранее в этот же день Путин на встрече с председателем совета министров Катара передал приветствие эмиру арабской страны. Президент также поблагодарил гостя за участие катарской делегации в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). И отметил, что двусторонние торговые отношения между Россией и Катаром пока относительно невелики, но у них есть потенциал для роста.

До этого, 22 июня, Песков анонсировал, что Путин и премьер-министр Катара на встрече обсудят сотрудничество двух стран. Песков добавил, что ему неизвестно, представит ли премьер и глава МИД Катара какие-либо мирные инициативы по Украине.

Накануне встречу с главой кабмина Катара провел премьер-министр России Михаил Мишустин. Он заявил, что Москва считает Доху ключевым партнером на Ближнем Востоке и рассчитывает на расширение сотрудничества. По его словам, в январе–апреле взаимный товарооборот двух стран составил более 1,5 млрд рублей, или почти 70 млн катарских риалов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023