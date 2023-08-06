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Беспилотники коалиции США дважды опасно сближались с Су-35 ВКС РФ в Сирии

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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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Беспилотные летательные аппараты «международной антитеррористической коалиции» во главе с США MQ-9 дважды опасно сблизились с самолетом Су-35 ВКС России в Сирии. Об этом в воскресенье, 6 августа, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

«5 августа в 11:46 в районе населенного пункта Ракка вновь было зафиксировано опасное сближение беспилотного летательного аппарата MQ-9 «коалиции» с самолетом Су-35 ВКС России, сближение составило менее 500 м по высоте», — сказал он.

Также в 16:44 в районе населенного пункта Эд-Дана провинции Идлиб было зафиксировано опасное сближение трех беспилотников MQ-9 коалиции с самолетом Су-35 ВКС России, сближение составило менее 100 м по высоте.

Как отметил Кулить, что полеты беспилотников коалиции в данных районах вновь не были деконфликтованы. Российские летчики своевременно предприняли необходимые меры для предотвращения столкновения с дронами.

Уточняется, что коалиция за сутки 14 раз нарушила протоколы деконфликтации, а в районе зоны Эт-Танф. Кроме того, за сутки зафиксировано 16 нарушений тремя парами истребителей F-16, четырьмя парами истребителей F-35 и двумя многоцелевыми беспилотниками MQ-1C.

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Накануне ЦПВС сообщил о 14 нарушениях протоколов деконфликтации за сутки, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Также в районе зоны Эт-Танф было зафиксировано 16 нарушений двумя парами истребителей F-16, тремя парами истребителей F-35, одной парой истребителей «Рафаль», одной парой истребителей «Тайфун» и двумя многоцелевыми БПЛА MQ-1C коалиции.

3 августа в Сирии также было зафиксировано 14 нарушений протоколов деконфликтации со стороны международной коалиции во главе с США.

ЦПВС 1 августа сообщил о 10 нарушениях меморандума коалицией США в Сирии. Также отмечено 14 нарушений пространства двумя парами истребителей F-16, двумя парами истребителей Rafale, парой F-35 и парой Typhoon, а также одним многоцелевым БПЛА MQ-1C и одним самолетом-разведчиком MC-12W.

За день до этого Кулить также заявил о восьми нарушениях протоколов деконфликтации в Сирии за сутки коалицией США, которые связаны с с несогласованными с российской стороной полетами БПЛА.

30 июля заместитель руководителя российского ЦПВС контр-адмирал Олег Гуринов сказал, что беспилотник MQ-9 международной антитеррористической коалиции во главе с США опасно сблизился с самолетом Су-34 ВКС России в Сирии. Он добавил, что полет беспилотника проамериканской коалиции в данном районе вновь не был деконфликтован.

Ранее, 29 июля, сообщалось, что за 2023 год международная коалиция во главе с США допустила более 20 опасных сближений с российскими самолетами в небе над Сирией. Таким образом, по словам Гуринова, наблюдается рост количества опасных сближений со стороны летательных аппаратов коалиции.

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