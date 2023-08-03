Беспилотники коалиции США 14 раз нарушили протоколы деконфликтации в Сирии

Международная коалиция во главе с США в Сирии за сутки 14 раз нарушила протоколы деконфликтации. Об этом 3 августа сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

«За сутки со стороны коалиции зафиксировано 14 случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов», — заявил он.

Кулить отметил, что в районе зоны Эт-Танф, в которой проходят международные воздушные трассы, было отмечено увеличение количества нарушений воздушного сирийского пространства. За прошедшие сутки было зафиксировано 11 нарушений тремя парами истребителей F-35 и одной парой истребителей F-16, а также двумя многоцелевыми беспилотниками MQ-1C и одним самолетом-разведчиком MC-12W американской коалиции.

Помимо этого, контр-адмирал сообщил, что в идлибской зоне деэскалации также за сутки были отмечены два обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок «Джебхат ан-Нусра» и «Исламская партия Туркестана» (обе запрещены в РФ) в провинции Алеппо.

Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило о впервые прошедших в ночное время учениях между Воздушно-космическими силами (ВКС) России и спецназом Сирийской арабской армии (САР). Отмечается, что тактическое учение проводилось в провинции Хама.

Накануне, 2 августа, замруководителя российского ЦПВС сообщил, что Россия обеспокоена информацией о подготовке террористами смертников для осуществления терактов против российских объектов и патрулей на территории Сирии. Он отметил, что российская сторона примет жесткие меры в отношении боевиков.

Как отметил контр-адмирал Кулить 1 августа, коалиция США за сутки 10 раз нарушила протоколы деконфликтации из-за несогласованных с Россией полетов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В районе Эт-Танф в Сирии, через который проходят международные воздушные трассы, отмечено 14 нарушений пространства двумя парами истребителей F-16, двумя парами истребителей Rafale, парой F-35 и парой Typhoon, а также одним многоцелевым БПЛА MQ-1C и одним самолетом-разведчиком MC-12W со стороны американской коалиции, добавил контр-адмирал.