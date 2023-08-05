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Беспилотники коалиции США 14 раз нарушили протоколы деконфликтации в Сирии

ЦПВС: беспилотники коалиции США 14 раз нарушили протоколы деконфликтации в Сирии
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Фото: Министерство обороны РФ
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Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить 5 августа сообщил, что международная коалиция во главе с США в Сирии за сутки 14 раз нарушила протоколы деконфликтации.

В ходе брифинга он указал, что за сутки было зафиксировано 14 случаев нарушения протоколов деконфликтации, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Как отметил Кулить, в районе зоны Эт-Танф было зафиксировано 16 нарушений двумя парами истребителей F-16, тремя парами истребителей F-35, одной парой истребителей «Рафаль», одной парой истребителей «Тайфун» и двумя многоцелевыми БПЛА MQ-1C коалиции.

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Ранее, 3 августа, в Сирии также было зафиксировано 14 нарушений протоколов деконфликтации со стороны международной коалиции во главе с США.

1 августа ЦПВС сообщил о 10 нарушениях меморандума коалицией США в Сирии. Также отмечено 14 нарушений пространства двумя парами истребителей F-16, двумя парами истребителей Rafale, парой F-35 и парой Typhoon, а также одним многоцелевым БПЛА MQ-1C и одним самолетом-разведчиком MC-12W.

За день до этого Кулить также сообщил о восьми нарушениях протоколов деконфликтации в Сирии за сутки коалицией США, которые связаны с с несогласованными с российской стороной полетами БПЛА.

30 июля заместитель руководителя российского ЦПВС контр-адмирал Олег Гуринов сообщил, что беспилотник MQ-9 международной антитеррористической коалиции во главе с США опасно сблизился с самолетом Су-34 ВКС России в Сирии. Он добавил, что полет беспилотника проамериканской коалиции в данном районе вновь не был деконфликтован.

Накануне сообщалось, что за 2023 год международная коалиция во главе с США допустила более 20 опасных сближений с российскими самолетами в небе над Сирией. Таким образом, по словам Гуринова, наблюдается рост количества опасных сближений со стороны летательных аппаратов коалиции.

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