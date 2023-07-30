Беспилотник коалиции США опасно сблизился с Су-34 ВКС РФ в Сирии

Беспилотный летательный аппарат «международной антитеррористической коалиции» во главе с США MQ-9 опасно сблизился с самолетом Су-34 ВКС России в Сирии. Об этом в воскресенье, 30 июля, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов.

«30 июля в 06:53 на высоте 5 тыс. м в районе населенного пункта Ракка в очередной раз было зафиксировано опасное сближение беспилотного летательного аппарата MQ-9 коалиции с самолетом Су-34 ВКС России на дистанцию менее 100 м по высоте», — заявил он на брифинге.

Гуринов добавил, что полет беспилотника проамериканской коалиции в данном районе вновь не был деконфликтован.