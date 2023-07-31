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ЦПВС сообщил о восьми нарушениях протоколов деконфликтации в Сирии

ЦПВС сообщил о восьми нарушениях протоколов деконфликтации в Сирии коалицией США
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Фото: ТАСС/Zuma
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Международная коалиция во главе с США за сутки восемь раз нарушила протоколы деконфликтации в Сирии, сообщил 31 июля замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

«За сутки со стороны коалиции зафиксировано восемь случаев нарушения Протоколов деконфликтации от девятого декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов», — сказал он на брифинге.

Кроме того, заместитель руководителя российского ЦПВС в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов сообщил, что одна пара истребителей F-16, две пары истребителей F-35 и три многоцелевые беспилотные летательные аппараты MQ-1C коалиции США за прошедшие сутки шесть раз нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф, где пролегают международные воздушные трассы.

Также он сообщил, что за прошедшие сутки в провинции Идлиб зафиксирован один обстрел позиций сирийских правительственных войск со стороны «Исламской партии Туркестана» (террористические организации, запрещены в России).

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Днем ранее заместитель руководителя российского ЦПВС контр-адмирал Олег Гуринов сообщил, что беспилотник международной антитеррористической коалиции во главе с США MQ-9 опасно сблизился с самолетом Су-34 ВКС России в Сирии. Он добавил, что полет беспилотника проамериканской коалиции в данном районе вновь не был деконфликтован.

До этого, 29 июля, сообщалось, что за 2023 год международная коалиция во главе с США допустила более 20 опасных сближений с российскими самолетами в небе над Сирией. Таким образом, по словам Гуринова, наблюдается рост количества опасных сближений со стороны летательных аппаратов «коалиции».

Накануне в ЦПВС сообщили, что российский беспилотный летательный аппарат «Орлан-10» подвергся радиоэлектронному воздействию в Сирии. Также отмечалось, что в этот день беспилотник MQ-9 «коалиции» опасно сблизился с российским самолетом СУ-34. Это произошло в небе над сирийской провинцией Ракка.

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