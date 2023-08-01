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ЦПВС сообщил о 10 нарушениях меморандума коалицией США в Сирии

ЦПВС: зафиксировано 10 случаев нарушения меморандума коалицией США в Сирии
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Фото: Global Look Press/Gene Blevins
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Международная коалиция во главе с США за сутки в Сирии за сутки 10 раз нарушила протоколы деконфликтации из-за несогласованных с Россией полетов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом 1 августа сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

«За сутки со стороны коалиции зафиксировано 10 случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов», — сказал он.

Помимо этого, в районе Эт-Танф в Сирии, через который проходят международные воздушные трассы, отмечено 14 нарушений пространства двумя парами истребителей F-16, двумя парами истребителей Rafale, парой — F-35 и парой — Typhoon, а также одним многоцелевым БПЛА MQ-1C и одним самолетом-разведчиком MC-12W со стороны американской коалиции, добавил контр-адмирал.

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Днем ранее Кулить также сообщил о восьми нарушениях протоколов деконфликтации в Сирии за сутки коалицией США, которые связаны с с несогласованными с российской стороной полетами БПЛА.

30 июля заместитель руководителя российского ЦПВС контр-адмирал Олег Гуринов сообщил, что беспилотник MQ-9 международной антитеррористической коалиции во главе с США опасно сблизился с самолетом Су-34 ВКС России в Сирии. Он добавил, что полет беспилотника проамериканской коалиции в данном районе вновь не был деконфликтован.

До этого, 29 июля, сообщалось, что за 2023 год международная коалиция во главе с США допустила более 20 опасных сближений с российскими самолетами в небе над Сирией. Таким образом, по словам Гуринова, наблюдается рост количества опасных сближений со стороны летательных аппаратов коалиции.

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