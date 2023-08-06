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Подоляк заявил о временном характере дружеского отношения Украины к Польше

Подоляк: Украина будет считать Польшу другом до окончания боевых действий
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Фото: REUTERS/Stringer
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Украинская сторона будет считать Польшу своим близким другом до окончания боевых действий, а затем между странами начнется конкуренция, в которой киевские власти начнут жестко защищать свои интересы. Об этом 5 августа заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире украинского телеканала «Дом».

«У нас максимально близкий партнер и максимально близкий друг на сегодняшний день — это Польша. <…> После конца [боевых действий], конечно, у нас будут конкурентные отношения», — сказал он.

Также Подоляк отметил, что конкуренция будет проходить за лидерство на различных рынках, в том числе на рынке потребителей.

«Мы будем точно находиться на проукраинских позициях, защищать эти интересы, защищать их жестко», — заявил он.

Советник главы офиса украинского президента назвал появившиеся между Варшавой и Киевом противоречия дискуссией, не приводящей к различным разрывам, добавив, что эту дискуссию следует вести открыто.

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Ранее, 1 августа, посол Варшавы в Киеве Бартош Цихоцкий был вызван в МИД Украины после слов министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о неблагодарности Киева. Министр заявил в интервью польским журналистам, что Украина получила огромную поддержку от Польши и что Киеву стоило бы начать ценить ту роль, которую польская сторона сыграла для него за последние месяцы и годы.

На следующий день, 2 августа, замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский отметил, что отношения Киева и Варшавы «не самые хорошие» из-за высказываний представителей украинских властей. Яблоньский указал также и на то, что в отношениях двух стран существует ряд вопросов, по которым не достигнуто взаимопонимания.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала вызов посла Польши в украинское внешнеполитическое ведомство. По ее словам, Киев не отдает себе отчет в том, что помощь Варшавы может обернуться захватом Польшей западных земель Украины. Захарова сравнила Польшу и Украину с волком и овцой, заявив, что травоядное не может догадаться, что пойдет на ужин волку.

Кроме того, 2 августа официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что противоречия в отношениях между Польшей и Украиной будут расти в будущем.

В тот же день генеральный секретарь правящей партии «Право и справедливость», депутат сейма Кшиштоф Соболевский заявил, что вызов посла Польши в МИД Украины является «игрой с огнем».

В свою очередь, заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский сообщил, что отношения Варшавы и Киева ухудшились на фоне высказываний представителей украинских властей.

До этого, 30 июля, сербская газета Politika отметила, что постоянные агрессивные требования президента Украины Владимира Зеленского и его неблагодарность западным покровителям за помощь приведут не только к тому, что его вынудят договариваться с РФ, но и найдут более сговорчивую и благодарную замену.

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