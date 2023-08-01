Захарова сравнила отношения Польши и Украины с волком и овцой

Киев не отдает себе отчет в том, что помощь Варшавы может обернуться захватом Польшей западных земель Украины, заявила во вторник, 1 августа, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«На Банковой, видимо, смутно подозревают, что с польской помощью не всё ладно и западная часть Украины может утонуть в дружеских объятьях соседа», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Она сравнила Польшу и Украину с волком и овцой, заявив, что травоядное не может догадаться, что пойдет на ужин волку.

«Знаете, это как волк, который говорит овце: ты бы начала ценить, что из всей отары я выбрал именно тебя на ужин. И тут овца, хоть и паршивая, стала догадываться, что это будет ужин не на двоих», — говорится в сообщении.

Таким образом Захарова прокомментировала информацию о том, что посол Варшавы в Киеве Бартоша Цихоцкого был вызван в МИД Украины после слов министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о неблагодарности Киева.

В частности, Пшидач в интервью польским журналистам заявил, что Украина получила огромную поддержку от Польши и что Киеву стоило бы начать ценить ту роль, которую польская сторона сыграла для него за последние месяцы и годы.

27 июля экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор допустил, что в случае одобрения США планов Польши по захвату западных территорий Украины польская армия сравняет Львов с землей.

21 июля президент РФ Владимир Путин поручил директору Службы внешней разведки РФ Сергею Нарышкину отслеживать планы Варшавы в отношении Киева и заявил, что Польша рассчитывает напрямую вмешаться в конфликт и «оторвать кусок пожирнее» на Украине.

11 июля президент Польши Анджей Дуда допустил отправку военных Польши на Украину после конфликта.