В случае одобрения Вашингтоном планов Варшавы по захвату западных территорий Украины, Польша сравняет Львов с землей. Об этом в четверг, 27 июля, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Redacted.

«Если мы решим шепнуть полякам: мол, хорошо, за дело, пересеките границу, идите до Львова. Что тогда произойдет? Я думаю, что Львов легко сравняют с землей», — приводит слова Макгрегора «Газета.Ru».

По его словам, украинских военных, если только у них не окажется на этом направлении мощной противовоздушной и противоракетной обороны, поляки «разнесут в пух и прах».

Ранее, 21 июля, Путин поручил директору Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергею Нарышкину отслеживать планы Варшавы в отношении Киева и заявил, что Польша рассчитывает напрямую вмешаться в конфликт и «оторвать кусок пожирнее» на Украине.

До этого, 11 июля, президент Польши Анджей Дуда допустил отправку военных Польши на Украину после конфликта. Он подчеркнул, что НАТО может отправить туда миротворческую миссию, в которой участвовали бы польские солдаты и следили за соблюдением режима прекращения огня.

В тот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Польша не заинтересована в присоединении Украины к НАТО, потому что Варшава может претендовать на присвоение украинских территорий.