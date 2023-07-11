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Дуда допустил отправку военных Польши на Украину после конфликта

Президент Польши Дуда не исключил размещения войск на Украине
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Attila Husejnow
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После окончания вооруженного конфликта на Украине НАТО может отправить туда миротворческую миссию, в которой участвовали бы польские солдаты, допустил польский президент Анджей Дуда во вторник, 11 июля. Об этом он сказал в интервью изданию Bild до участия в саммите НАТО.

«Всё зависит от того, какие договоренности будут. Если Украина решит провести мирные переговоры с Россией и будет принято решение о проведении миротворческой операции с участием западных солдат, которые, например, будут следить за соблюдением режима прекращения огня, то Польша примет в ней участие», — сказал президент.

Также Дуда сказал, что Польша выступает за быстрое вступление Украины в Североатлантический альянс по завершении конфликта.

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Как заявила ранее в этот день официальный представитель МИД России Мария Захарова, Польша не заинтересована в присоединении Украины к НАТО, потому что Варшава претендует на присвоение украинских территорий. По словам Захаровой, желание польских политиков становится всё более очевидным, они обсуждают это вслух.

До этого, 23 июня, директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин сказал, что мечта Польши забрать Западную Украину жива. Он отметил, что в своих утверждениях опирается на разведывательную информацию. По мнению Нарышкина, для осуществления этой мечты Варшава предпринимает ряд активных действий.

16 июня российский президент Владимир Путин подчеркнул, что в Польше «спят и видят», как вернуть в состав страны территории Западной Украины.

В конце апреля заместитель председателя Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев сказал, что лучше «тихий раздел» Украины Польшей и другими государствами, чем ее вступление в НАТО или мировая война.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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